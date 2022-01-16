Розкішний "сухий лист"

Автором шаленого голу з кутового став Кабіль Фекір. На 39-й хвилині француз побіг виконувати стандарт та вирішив перевірити фортуну.

До теми Фанат кинув палицею у голову гравця суперника: матч Кубка Іспанії зірвано

Гравець Бетіса наважився на прямий удар із кутового та не прогадав. М'яч за красивою траєкторією залетів за комірець воротарю Севільї.

Голи у такому стилі забивали Валерій Лобановський, Андреа Пірло та інші легендарні футболісти.

Цей результативний удар став останнім у матчі. Адже під час святкування голу гравцями Бетіса у голову футболіста суперника полетіла палиця. Кинув її один із уболівальників господарів. Суддя прийняв суворе рішення та перервав поєдинок.

На момент зупинки рахунок у зустрічі був 1:1. Команди навіть не змогли дограти кінцівку першого тайму.

Відео голу Бетіса