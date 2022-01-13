Атлетико – Атлетик 1:2

Голы: Симон, 62 (авт.), Альварес, 77, Уильямс, 81

Мадридского финала не будет. Реал стал первым финалистом Суперкубка Испании. Однако Атлетико не смогло поддержать такой почин.

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В этом полуфинале забивали только гости. Делали они это в свои и чужие ворота. Первая часть игры прошла без забитых мячей, что не скажешь о второй 45-минутке.

Автогол! На 62-й минуте Симон отличился, но со знаком минус. Футболист забил в свои ворота и вывел хозяев вперед в счете – 1:0.

Видео гола в свои ворота

До этого замечательный момент упустили "матрасники". Феликс головой пробил в левую стойку.

Почти сразу гости могли снова забить, но на этот раз в ворота соперника. Однако Облак помешал голу. Уже через несколько минут Облак был на месте после удара Уильямса.

На 77-й минуте Атлетику удалось сравнять цифры на табло. Альварес стал адресатом передачи с углового от Муньяина и ударом головой прошил сетку ворот Атлетико – 1:1.

Видео гола Альвареса

Уже через четыре минуты гостям удалось вторично огорчить вратаря "матрасников". Уильямс наконец-то использовал свой момент на все сто процентов и вывел клуб из Бильбао вперед – 1:2.

Видео победного гола

Атлетик стал вторым финалистом кубкового турнира. Команда из Бильбао не позволила оформить мадридское дерби в финале.

К сведению. Финал Суперкубка Испании состоится 16 января.