"Реал" неожиданно перевел Лунина в главную команду
Украинского голкипера Андрея Лунина неожиданно перевели в заявку главной команды "Реала" на этот сезон. До этого украинец был заявлен за резервную команду из-за переполненного состава.
Андрей Лунин переведен в основную команду мадридского "Реала", сообщает AS. На сайте клуба можно увидеть, что украинец заявлен за главную команду "сливочных".
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Переведен в основу "Реала"
Ранее украинец был заявлен на сезон за "Кастилью", поскольку в первой команде не хватало мест. Также с ним был заявлен в резервную команду и бразильский нападающий Родриго.
Теперь же Лунин записан в заявке основной команды. Андрей зарегистрирован под тринадцатым номером.
Лунин попал в заявку на матч против "Бетиса". Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.
В прошлом сезоне украинский голкипер выступал за "Овьедо", который играет в Сегунде, Лунин провел 19 матчей. Шесть поединков вратарь провел на ноль и помог команде не вылететь в третий дивизион. Лунин уже успел удивить Зидана, украинец поразил невероятными сейвами на тренировках "Реала".
Андрей Лунин в "Реале"
- Андрей Лунин перешел в "Реал" с луганской "Зари" летом 2018 года за 8,5 миллиона евро. Однако за мадридский клуб сыграл лишь в товарищеских матчах, после чего отправился в аренду.
- Сезон 2018/19 он провел в "Леганесе", но сыграл лишь 7 матчей.
- Сезон 2019/20 он начал в "Вальядолиде", но и там ему не дали шанса – всего 2 матча в Кубке Испании.
- Поэтому зимой 2020 года Лунин перешел в аренду в "Овьедо", который выступает в Сегунде (второй по силе чемпионат Испании). Там он сразу стал основным вратарем.