Украинского голкипера Андрея Лунина неожиданно перевели в заявку главной команды "Реала" на этот сезон. До этого украинец был заявлен за резервную команду из-за переполненного состава.

Андрей Лунин переведен в основную команду мадридского "Реала", сообщает AS. На сайте клуба можно увидеть, что украинец заявлен за главную команду "сливочных".

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Переведен в основу "Реала"

Ранее украинец был заявлен на сезон за "Кастилью", поскольку в первой команде не хватало мест. Также с ним был заявлен в резервную команду и бразильский нападающий Родриго.

Теперь же Лунин записан в заявке основной команды. Андрей зарегистрирован под тринадцатым номером.

Лунин попал в заявку на матч против "Бетиса". Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

В прошлом сезоне украинский голкипер выступал за "Овьедо", который играет в Сегунде, Лунин провел 19 матчей. Шесть поединков вратарь провел на ноль и помог команде не вылететь в третий дивизион. Лунин уже успел удивить Зидана, украинец поразил невероятными сейвами на тренировках "Реала".

Андрей Лунин в "Реале"