Украинский голкипер Андрей Лунин вернулся к тренировкам мадридского "Реала". Он выдал несколько великолепных сейвов, которые заставили главного наставника "сливочных" Зинедина Зидана задуматься над первым номером в команде.

Лунин очень уверенно показал себя в первой тренировке после возвращения в мадридский клуб. Видео с сейвами в свой Instagram выложил украинский голкипер.

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Феноменальные сейвы

Он раз за разом делал красивые сейвы после дальних ударов и выстрелов в упор у ворот. Он готов посоревноваться с вратарем сборной Бельгии Куртуа за место в воротах "Реала".

На память футболисты сделали общую фотографию. Лунин стоял рядом с полузащитником сборной Германии Тони Кроосом.

Ранее сообщалось, что Лунин останется в составе "сливочных". Генеральный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес сообщил, что клуб не станет выкупать Альфонса Ареолу из французского ПСЖ, потому вернули в состав Андрея Лунина.

В прошлом сезоне украинский голкипер выступал за "Овьедо", который играет в Сегунде, Лунин провел 19 матчей. Шесть поединков вратарь провел на ноль и помог команде не вылететь в третий дивизион. 11 сентября "Реал" должен был сыграть стартовый матч нового сезона Ла Лиги против "Хетафе", но поединок был перенесен. Поэтому первый, с кем встретится чемпион сезона 2019/20, станет "Реал Сосьедад". Встреча состоится 20 сентября.