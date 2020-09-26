Українського голкіпера Андрія Луніна несподівано перевели у заявку головної команди "Реала" на цей сезон. До цього українець був заявлений за резервну команду через переповнений склад.

Андрій Лунін переведений в основну команду мадридського "Реала", повідомляє AS. На сайті клубу можна побачити, що українець заявлений за головну команду "вершкових".

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Переведений в основу "Реала"

Раніше українця було заявлено на сезон за "Кастілью", оскільки в першій команді не вистачало місць. Також із ним був заявлений у резервну команду й бразильський нападник Родріго.

Тепер же Лунін записаний у заявці основної команди. Андрій зареєстрований під 13-им номером.

Лунін потрапив в заявку на матч проти "Бетіса". Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.

У минулому сезоні український голкіпер виступав за "Ов'єдо", який грає у Сегунді, Лунін провів 19 матчів. Шість поєдинків воротар провів на нуль та допоміг команді не вилетіти в третій дивізіон. Лунін вже встиг здивувати Зідана, українець вразив неймовірними сейвами на тренуваннях "Реала".

Андрій Лунін в "Реалі"