"Реал" несподівано перевів Луніна у головну команду
Українського голкіпера Андрія Луніна несподівано перевели у заявку головної команди "Реала" на цей сезон. До цього українець був заявлений за резервну команду через переповнений склад.
Андрій Лунін переведений в основну команду мадридського "Реала", повідомляє AS. На сайті клубу можна побачити, що українець заявлений за головну команду "вершкових".
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Переведений в основу "Реала"
Раніше українця було заявлено на сезон за "Кастілью", оскільки в першій команді не вистачало місць. Також із ним був заявлений у резервну команду й бразильський нападник Родріго.
Тепер же Лунін записаний у заявці основної команди. Андрій зареєстрований під 13-им номером.
Лунін потрапив в заявку на матч проти "Бетіса". Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.
У минулому сезоні український голкіпер виступав за "Ов'єдо", який грає у Сегунді, Лунін провів 19 матчів. Шість поєдинків воротар провів на нуль та допоміг команді не вилетіти в третій дивізіон. Лунін вже встиг здивувати Зідана, українець вразив неймовірними сейвами на тренуваннях "Реала".
- Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року за 8,5 мільйона євро. Однак за мадридський клуб зіграв лише в товариських матчах, після чого відправився в оренду.
- Сезон 2018/19 він провів у "Леганесі", але зіграв лише 7 матчів.
- Сезон 2019/20 він розпочав у "Вальядоліді", але й там йому не дали шансу – лише 2 матчів в Кубку Іспанії.
- Тож взимку 2020 року Лунін перейшов у оренду в "Ов'єдо", який виступає в Сегунді (другий за силою чемпіонат Іспанії). Там він одразу став основним воротарем.