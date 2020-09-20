Голкипер Андрей Лунин стремится закрепиться в основе "Реала" после возвращения из аренды из "Овьедо". Украинец готов много работать, чтобы стать номером один в мадридском клубе.

Лунин прокомментировал свое возвращение и подготовку к новому сезону в Ла Лиге. По его словам, он делает все возможное, чтобы закрепиться в главной команде мадридцев, сообщает Mundo Deportivo / EFE.

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Будущий номер один в "Реале"

Голкипер стремится помочь "Реалу" достичь тех целей, которые они поставили перед собой. Лунин готов упорно работать, чтобы расти в команде.

Я могу гарантировать свою преданность, дисциплину, настойчивость, работу и командный дух, чтобы достичь целей,

- заявил голкипер.

Главный наставник "сливочных" Зинедин Зидан включил украинского голкипера в заявку "Реала" на первый матч в новом сезоне против "Реал Сосьедада". Для Лунина это первое попадание в заявку "сливочных" с момента прихода в клуб.

В минувшем сезоне украинский голкипер выступал за "Овьедо", играющий в Сегунде, Лунин провел 19 матчей. Шесть поединков вратарь провел на ноль и помог команде не вылететь в третий дивизион. Лунин уже успел взяться за голову Зидану, украинец поразил невероятными сейвами на тренировках "Реала".

Андрей Лунин в "Реале"