Работать и еще раз работать: Лунин поразил желанием стать номером один в "Реале"
Голкипер Андрей Лунин стремится закрепиться в основе "Реала" после возвращения из аренды из "Овьедо". Украинец готов много работать, чтобы стать номером один в мадридском клубе.
Лунин прокомментировал свое возвращение и подготовку к новому сезону в Ла Лиге. По его словам, он делает все возможное, чтобы закрепиться в главной команде мадридцев, сообщает Mundo Deportivo / EFE.
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Будущий номер один в "Реале"
Голкипер стремится помочь "Реалу" достичь тех целей, которые они поставили перед собой. Лунин готов упорно работать, чтобы расти в команде.
Я могу гарантировать свою преданность, дисциплину, настойчивость, работу и командный дух, чтобы достичь целей,
- заявил голкипер.
Главный наставник "сливочных" Зинедин Зидан включил украинского голкипера в заявку "Реала" на первый матч в новом сезоне против "Реал Сосьедада". Для Лунина это первое попадание в заявку "сливочных" с момента прихода в клуб.
В минувшем сезоне украинский голкипер выступал за "Овьедо", играющий в Сегунде, Лунин провел 19 матчей. Шесть поединков вратарь провел на ноль и помог команде не вылететь в третий дивизион. Лунин уже успел взяться за голову Зидану, украинец поразил невероятными сейвами на тренировках "Реала".
Андрей Лунин в "Реале"
- Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года за 8,5 миллиона евро. Однако за мадридский клуб сыграл лишь в товарищеских матчах, после чего отправился в аренду.
- Сезон 2018/19 он провел в "Леганесе", но сыграл лишь 7 матчей.
- Сезон 2019/20 он начал в "Вальядолиде", но и там ему не дали шанса – лишь 2 матчей в Кубке Испании.
- Поэтому зимой 2020 года Лунин перешел в аренду в "Овьедо", выступающего в Сегунде (второй по силе чемпионат Испании). Там он сразу стал основным вратарем.