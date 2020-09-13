"Реал" заявил Лунина за фарм-клуб: причина такого решения
Украинский голкипер Андрей Лунин вернулся в расположение клуба, а "Реал" заявил украинца за резервную команду. Причиной этого стало то, что состав основной переполнен, а по возрасту Лунин подошел, чтобы заявить за младшую по возрасту команду.
Такой ход со стороны "мадридцев" стал вынужденным. Не только Лунин был заявлен в резервную команду, но и бразильский нападающий Родриго, сообщает AS.
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Причина такого решения
Дело в том, что основная заявка на новый сезон "сливочных" переполнена, поэтому они вынужденно приписали украинца к своему резерву. Футболисты прекрасно подходят по возрасту в эту заявку. Оба игрока будут продолжать тренироваться и выступать за главную команду "Реала".
"Кастилья" же выступает в третьей по силе лиге Испании.
Впрочем, испанская пресса уверяет, что Лунин все равно будет дублером Тибо Куртуа в этом сезоне. Люк Зидан покинул "Реал", а Альфонсо Ареола подписал полноценный контракт с английским середняком "Фулхэмом".
В минувшем сезоне украинский голкипер выступал за "Овьедо", играющий в Сегунде, Лунин провел 19 матчей. Шесть поединков вратарь провел на ноль и помог команде не вылететь в третий дивизион. 11 сентября "Реал "должен был сыграть стартовый матч нового сезона Ла Лиги против "Хетафе", но поединок был перенесен. Том первый с кем встретится чемпион сезона 2019/20 станет "Реал Сосьедад". Встреча состоится 20 сентября.
Андрей Лунин в "Реале"
- Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года за 8,5 миллиона евро. Однако за мадридский клуб сыграл лишь в товарищеских матчах, после чего отправился в аренду.
- Сезон 2018/19 он провел в "Леганесе", но сыграл лишь 7 матчей.
- Сезон 2019/20 он начал в "Вальядолиде", но и там ему не дали шанса – лишь 2 матчей в Кубке Испании.
- Поэтому зимой 2020 года Лунин перешел в аренду в "Овьедо", выступающий в Сегунде (второй по силе чемпионат Испании). Там он сразу стал основным вратарем.