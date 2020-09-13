Украинский голкипер Андрей Лунин вернулся в расположение клуба, а "Реал" заявил украинца за резервную команду. Причиной этого стало то, что состав основной переполнен, а по возрасту Лунин подошел, чтобы заявить за младшую по возрасту команду.

Такой ход со стороны "мадридцев" стал вынужденным. Не только Лунин был заявлен в резервную команду, но и бразильский нападающий Родриго, сообщает AS.

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Причина такого решения

Дело в том, что основная заявка на новый сезон "сливочных" переполнена, поэтому они вынужденно приписали украинца к своему резерву. Футболисты прекрасно подходят по возрасту в эту заявку. Оба игрока будут продолжать тренироваться и выступать за главную команду "Реала".

"Кастилья" же выступает в третьей по силе лиге Испании.

Впрочем, испанская пресса уверяет, что Лунин все равно будет дублером Тибо Куртуа в этом сезоне. Люк Зидан покинул "Реал", а Альфонсо Ареола подписал полноценный контракт с английским середняком "Фулхэмом".

В минувшем сезоне украинский голкипер выступал за "Овьедо", играющий в Сегунде, Лунин провел 19 матчей. Шесть поединков вратарь провел на ноль и помог команде не вылететь в третий дивизион. 11 сентября "Реал "должен был сыграть стартовый матч нового сезона Ла Лиги против "Хетафе", но поединок был перенесен. Том первый с кем встретится чемпион сезона 2019/20 станет "Реал Сосьедад". Встреча состоится 20 сентября.

Андрей Лунин в "Реале"