9 мая в Европе стартовала полуфинальная стадия Лиги чемпионов. В первой паре мадридский Реал на "Сантьяго Бернабеу" принимал Манчестер Сити, пишет 24 Канал.

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В первом тайме тотальное преимущество имели подопечные Гвардиолы. Атакующее звено МанСити во главе с Холандом создавало постоянное давление на защитные порядки "сливочных". Однако первыми сумели открыть счет именно футболисты Реала.

Винисиус Жуниор получил пас от партнера по команде и нанес мощный удар со среднего расстояния в левую девятку. Голкипер Сити Эдерсон был бессилен спасти команду. Хозяева повели в счете – 1:0.

Видео гола Винисиуса Жуниора

Отметим, что для бразильского вингера этот гол стал 7-м в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.