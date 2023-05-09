Реал – Манчестер Сіті 1:1

Гол: Вінісіус Жуніор, 36 – Де Брюйне, 67

У Лізі чемпіонів стартувала вирішальна стадія плей-оф. Відкривав програму півфінальних поєдинків найпрестижнішого єврокубкового турніру матч Реал – Манчестер Сіті на "Сантьяго Бернабеу", пише 24 Канал.

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Сюрприз від Анчелотті

У стартові 15 хвилин суперники обмінялися взаємними уколами. У МанСіті близькими до успіху були Голанд та Родрі, а у господарів перспективну нагоду змарнував Бензема.

Підопічні Гвардіоли посилювали тиск на захисні порядки "вершкових", але як грім серед ясного неба несподівано пропустили гол у власні ворота. На 36-й хвилині матчу вінгер Реалу Вінісіус Жуніор отримав пас від Камавінги та потужно пробив по воротах Едерсона. Голкіпер не зумів врятувати команду від пропущеного голу. "Вершкові" повели в рахунку – 1:0.

Опинившись в ролі наздоганяючих "містяни" не зрадили своїй тактиці. Проте до свистка на перерву рахунок на табло не змінився.

Відповідь Гвардіоли

У другій 45-хвилинці картина змінилася на протилежну. Тепер Реал диктував умови, створюючи небезпечні моменти біля воріт Едерсона. На 62-й хвилині поєдинку один з гравців Сіті зіграв рукою у власному штрафному майданчику, але арбітр проігнорував порушення.

На 67-й хвилині матчу гравці МанСіті організували гол у відповідь. Активний Кевін Де Брюйне отримав м'яч на лінії штрафного майданчика та без вагань пробив по воротах. 1:1 – підопічні Гвардіоли повернули паритет.

Команди продовжували грати на зустрічних курсах, підтримуючи високий темп. Втім, забити ще бодай гол суперники не зуміли. Неймовірний поєдинок так і завершився бойовою нічиєю 1:1. До речі, Пеп Гвардіола не провів жодної заміни у битві на "Сантьяго Бернабеу".

Матч-відповідь Манчестер Сіті – Реал відбудеться 17 травня. У ньому і визначиться фіналіст Ліги чемпіонів сезону 2022/23.

Відеоогляд матчу Реал – Манчестер Сіті