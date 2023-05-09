Судьба свела две итальянские команды в полуфинале Лиги чемпионов. Что Милан, что Интер подходят к глазному противостоянию с хорошим настроением. Накануне оба коллектива праздновали победу со счетами 0:2 в 34 туре Серии А, сообщает 24 Канал.

​ Интересно узнать МанСити фаворит в игре против Реала, но "сливочные" уже выигрывали Лигу чемпионов "вторым номером"

Итальянское противостояние в еврокубках

Милан дома обыграл Лацио, а Интер справился на выезде с Ромой. Оба матча можно считать центральными противостояниями этого тура.

Интересно, что "нерадзурри" четырежды встречалось в Лиге чемпионов против земляков из Италии. И все эти матчи были как раз против Милана. Но ни в одном из них Интер не побеждал. В двух встречах торжествовал Милан (2:0 и 0:3), при этом соперник не забивал, а остальные два поединка закончились мировыми – 0:0 и 1:1.

В этот итальянский полуфинал Милан пробился после двух встреч после другого клуба Серии А Наполи, досрочно ставшего чемпионом Италии-2022/2023. В первом матче "россонери" одержали минимальную домашнюю победу 1:0, а уже в ответном поединке команды расписали ничью 1:1.

Интер же в первом матче дома обыграл Бенфику 2:0, а уже в следующей встрече оформили мировую боевую 3:3.

Обратите внимание! Первая полуфинальная встреча Милана и Интера начнется 10 мая в 22:00 по киевскому времени.

Во внутреннем чемпионате между Интером и Миланом тоже разворачивается борьба. "Нерадзурри" с 63 баллами занимает 4-е место и имеет преимущество над идущими пятыми "россонери" в два очка. Оба клуба сражаются за место в Лиге чемпионов на следующий сезон-2023/2024.

Прогноз от Favbet

Милан играет дома, но предпочтение отдают сопернику. Победу Интера оценивают в 2,55. Зато на победу "россонери" можно сделать ставку с коэффициентом 3,30. Ничья, которая может стать третьей в истории их противостояний в Лиге чемпионов, оценена в 3,25.

Уже перед первым поединком можно увидеть, что букмекеры прогнозируют проход в финал Интера – 1,69 против 2,28 у Милана.

У Favbet затрудняются, смогут ли оба клуба отличиться в первом полуфинальном матче ЛЧ. Обе убьют: да – 2,01, нет – 1,81.

Первым нули на табло могут размочить гости 1,93. А то, что первыми в матче забьют хозяева оценивают в 2,23.

Скорее всего, арбитр не назначит пенальти в этой встрече. Будет 11-метровый: да – 2,45, нет – 1,50.