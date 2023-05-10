Такие мячи не берутся: как "близнец Зинченко" восстановил паритет в матче с Реалом – видео гола

Манчестер Сити во втором тайме полуфинала Лиги чемпионов сумел организовать ответный гол. Результативный удар на свой счет записал бельгиец Кевин Де Брюйне.

Мадридский Реал в первом тайме отдал инициативу Манчестер Сити и поймал соперника по контратаке. Восстановить паритет подопечные Гвардиолы сумели в середине второй половины игры, пишет 24 Канал.

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На 67-й минуте поединка игроки Манчестер Сити организовали перепасовку вблизи штрафной. В итоге мяч попал к Кевину Де Брюйне, который без раздумий пробил с метров 20-ти. Тибо Куртуа был бессилен спасти ворота после выстрела партнера по сборной Бельгии.

Видео гола Де Брюйне

К слову. Напомним, что Кевина Де Брюйне за визуальное сходство часто называли "близнецом" Зинченко. Болельщики довольно часто троллили футболистов, когда украинец защищал цвета "горожан".

В итоге поединок равных соперников не выявил победителя и завершился вничью 1:1. Финалист Лиги чемпионов определится в ответном матче 17 мая.