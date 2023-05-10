Мадридський Реал в першому таймі віддав ініціативу Манчестер Сіті та піймав суперника на контратаці. Відновити паритет підопічні Гвардіоли зуміли в середині другої половини гри, пише 24 Канал.
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На 67-й хвилині поєдинку гравці Манчестер Сіті організували перепасовку поблизу штрафного майданчика. У підсумку м'яч потрапив до Кевіна Де Брюйне, який без роздумів пробив з метрів 20-ти. Тібо Куртуа був безсилий врятувати ворота після пострілу партнера по збірній Бельгії.
Відео голу Де Брюйне
У підсумку поєдинок рівних суперників не виявив переможця і завершився внічию 1:1. Фіналіст Ліги чемпіонів визначиться у матчі-відповіді 17 травня.