Реал – Лейпциг 2:0

Голы: Вальверде, 80, Ассенсио, 90+1

Первый опасный момент создали гости, но Куртуа уверенно сыграл в ворота. Реал ответил сопернику ударом Родриго в ближний угол. Тоже мимо ворот, пишет 24 канал.

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Немецкий клуб классно выбегал в контратаки и создавал более серьезные моменты. Если бы не бельгийский голкипер, то счет еще в первом тайме был открыт. Куртуа справился с ударом от Вернера. Модрич же роскошно убрал опекуна и нанес мощный удар – рядом со стойкой.

На перерыв команды ушли по нулевого счета – 0:0.

Все голы оставили на второй тайм

На 61-й минуте Реал заработал право на опасную штрафную вблизи площадки немецкого клуба. Родриго принялся выполнять стандарт. Однако пробил крайне неудачно, мяч полетел гораздо выше ворот.

В середине второй 45-минутки на поле появился Асенсио, который в предыдущем матче устроил истерику на скамейке запасных "сливочных". Марк швырнул тренировочную манижку и копнул бутылку из-за того, что Карло Анчелотти не выпустил его поле.

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Уже через несколько минут Асенсио упустил реальную возможность забить.

На 80-й минуте Винисиус классно на рывке обыграл опекуна, прострелил вдоль штрафной Лейпцига. На передачу отозвался Вальверде, красиво обведший голкипер соперника. Наконец, Реал открыл счет во встрече 1:0.

На первой компенсированной до матча минуте "Королевский клуб" удвоил преимущество табло. Менди заработал штрафной на углу штрафной "быков". Кроос не стал выполнять передачу верхом, а отдал под удар Асенсио. Марко на грани штрафной роскошно в одно касание пробил под стойку. Без шансов для голкипера – 2:0.

Реал одержал вторую победу подряд в групповом раунде Лиги чемпионов – 2:0. Лейпциг продолжает уходить без набранных очков.

Мадридский клуб единолично возглавил группу "F" – 6 баллов. "Сливочные" опережают идущий вторым Шахтер на два пункта.

Лейпциг с нулем пока является аутсайдером группы.

Реал – Лейпцигом: видеообзор матча