Показал свое недовольство

Команда Карло Анчелотти уходит без потерь – 15 очков в 5 матчах испанского первенства. Реал перехватил у Барселоны лидерство в турнирной таблице Ла Лиги, пишет 24 канал.

Следует узнать Барселона неожиданно потеряет многолетнего лидера и капитана команды

Однако к такому результату почти никак не приобщился звездный вингер "сливочных" Марко Асенсио. Он потерял доверие главного тренера "Королевского клуба". Поэтому в новом сезоне в Ла Лиге отыграл всего 7 минут, которые он получил в матче против Сельты (1:4).

Всего в новом сезоне провел всего 2 поединка, в которых отыграл мизерных 17 минут.

Матч против Мальорки Асенсио уже традиционно начал со скамейки запасных Реала. До 71-й минуты Анчелотти использовал все замены, но так и не выпустил 26-летнего правого вингера, тоже с другими разминавшегося у границ поля.

На такое решение наставника испанец отреагировал очень эмоционально. Асенсио бросил на тренировочную манижку, копнул бутылку под его ногами и с обиженным лицом сел на скамейку запасных.

Эмоций Асенсио: смотрите видео

Интересно, что Мальорка – бывший клуб Асенсио, за который выступал до перехода в Реал. Хотя даже после трансфера в Мадрид вернулся в Мальорку, но на правах аренды. С 2016 года выступал за "сливочных" без путешествий в другие команды.

Не исключено, что вскоре Марк покинет Реал, с которым у него контракт до конца июня 2023 года.

Любопытно. В общей сложности провел за мадридский клуб уже 237 матчей, в которых отличился 49 голами и 24 ассистами. Получил с Реалом 15 титулов.