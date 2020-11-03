Мадридський "Реал" нарешті здобув перемогу Лізі чемпіонів сезону-2020/2021. У Мадриді "вершкові" 3-го листопада вирвали перемогу в міланського "Інтера" у рамках 3-го туру Ліги чемпіонів.

Реал – Інтер 3:2

Голи: Бензема, 25, Рамос, 33, Родріго, 80 – Мартінес, 35, Перішич, 68

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Інтенсивний початок гри

Обидва колективи відразу запропонували високий темп гри й відкритий футбол, пише 24 канал. Уже на 4-й хвилині Асенсіо отримав пас у штрафному та відразу пробив. М'яч летів під поперечину, але дивовижний сейв Хандановича врятував "Інтер".

Через шість хвилин поперечина від голу врятувала "Реал". Барелла відгукнувся на простріл з флангу і м'яч ледь не впав за комірець Куртуа.

Майже за мить вивести "Інтер" вперед мав можливість Мартінес. Лаутаро з меж штрафного пробив по центру воріт. На 14-й хвилині свій момент змарнував Відаль, який з меж штрафного не зміг влучити у ворота.

На 25-й хвилині гойдалки, які запропонували команди, завершилися голом "Реала". Ексгравець "Реал Хакімі, мабуть, забув, що Карім Бензема більше не його партнер.

Оборонець віддав чи то на свого голкіпера, чи то на Бензема. У підсумку Карім виграв м'яч та переправив його у порожні ворота.

На 33-й хвилині "Реал" подвоїв перевагу. Після подачі з кутового точним ударом головою відзначився ніхто інший як капітан мадридців Серхіо Рамос.

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Та вже через дві хвилини "Інтер" відіграв один м'яч. Барелла виконав неймовірний пас п'ятою на Мартінеса, яким вивів Лаутаро майже на рандеву з Куртуа. У боротьбі аргентинець встиг пробити точно в кут.

Майже до середини другого тайму командам не вдавалося створити бодай якусь гостроту на футбольному полі. Аж раптом Вальверде вистрілив дальнім ударом та розбудив глядачів за телевізором. Удару хавбека "Реала" трішки забракло точності.

Прокинулися після цього моменту й гравці "Інтера" та зрівняли рахунок. Після вертикальної передачі Мартінес та Перішич опинилися у більшості перед воротами Куртуа. Мартінес віддав пас на Івана й хорват зрівняв рахунок.

На 75-й хвилині вбивчу нагоду вивести міланців вперед змарнував Мартінес. Лаутаро отримав м'яч після помилки Менді та вистрілив із середньої відстані. М'яч просвистів біля дев'ятки воріт Куртуа.

Пропущений гол дещо розізлив "Реал", який перехопив ініціативу. Господарі повернули собі перевагу після атаки лівим флангом, яку замкнув свіжий Родріго.

"Реал" таки відстояв позитивний для себе результат та вперше переміг у Лізі чемпіонів у сезоні-2020/2021. Завдяки звитязі "вершкові" піднялися на третє місце в групі B і зрівнялися за набраними очками з "Шахтарем". Обидві команди мають по чотири очки. "Інтер" посідає останню сходинку з двома балами. Лідирує "Боруссія" Менхенгладбах, яка набрала 7 очок.

Реал – Інтер відеоогляд