Украинцы требуют, чтобы защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос изменил свою татуировку. Капитана "Реала" призывают исправить KIEV на KYIV на своей татуировке.

"Телевидение Торонто" запустило петицию с требованием, чтобы Серхио Рамос изменил татуировку. Об этом сообщает 24 канал.

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Что известно о татуировке Рамоса

В 2018 году Киев впервые принял финал Лиги чемпионов, в котором "Реал" победил "Ливерпуль" со счетом 3:1.

Через несколько дней у Серхио Рамоса появилась татуировка с городами, где футболист выигрывал Лигу чемпионов с "Реалом" – Лиссабон, Милан, Кардифф и Киев.

Татуировка Рамоса была сделана неправильно. В частности, украинская столица была написана KIEV вместо KYIV.

"Телевидение Торонто" зарегистрировало петицию на Change.org, где требует от испанского футболиста исправить ошибку. Проголосовать может каждый желающий.

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