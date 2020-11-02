Украинцы требуют, чтобы футболист "Реала" Серхио Рамос изменил татуировку
Украинцы требуют, чтобы защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос изменил свою татуировку. Капитана "Реала" призывают исправить KIEV на KYIV на своей татуировке.
"Телевидение Торонто" запустило петицию с требованием, чтобы Серхио Рамос изменил татуировку. Об этом сообщает 24 канал.
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Что известно о татуировке Рамоса
В 2018 году Киев впервые принял финал Лиги чемпионов, в котором "Реал" победил "Ливерпуль" со счетом 3:1.
Через несколько дней у Серхио Рамоса появилась татуировка с городами, где футболист выигрывал Лигу чемпионов с "Реалом" – Лиссабон, Милан, Кардифф и Киев.
Татуировка Рамоса была сделана неправильно. В частности, украинская столица была написана KIEV вместо KYIV.
"Телевидение Торонто" зарегистрировало петицию на Change.org, где требует от испанского футболиста исправить ошибку. Проголосовать может каждый желающий.
Смотрите видео выпуска Телевидение Торонто
KyivNotKiev – что это такое?Это онлайн кампания начатая Министерством иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine. Цель – убедить англоязычные СМИ и другие организации начать использовать для названия города Киева на английском, транслитерацию Kyiv (основанную на украинском названии города) вместо Kiev (основанная на русском названии города).
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