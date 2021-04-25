Флорентино Перес был назначен и главой правления Суперлиги. Компания была зарегистрирована в Испании под названием European Superleague Company SL. И 12 клубов, которые заявили о ее создании, продолжают оставаться частью консорциума, даже после заявлений о выходе из Суперлиги.

Вот так Владелец Челси Роман Абрамович отказался от Суперлиги после указаний из Кремля, – СМИ

Теперь Перес готовится подать иск в суд на УЕФА. Президент Реала считает, что УЕФА, запрещая Суперлигу, нарушает антимонопольное законодательство Европейского Союза. Перес считает, что не только Союз европейских футбольных ассоциаций имеет право организовывать европейские турниры.

Именно это пытается доказать в суде Перес. Он будет отстаивать мнение, что УЕФА, по факту, не может быть единственным, кто организует турниры.

Поскольку European Superleague Company SL зарегистрирована в Испании, первые шаги в суде будут сделаны в этой стране.