Таким чином команди дали відповідь Європейському футбольному союзу, який напередодні визначив покарання 9 клубам, які відріклися від Суперліги.
До слова Президент Реалу планує позов проти УЄФА через провал проєкту Суперліги
"Ми отримували і продовжуємо отримувати погрози і образи з метою відмови від проєкту. Це неприпустимо з точки зору закону, і суди вже винесли рішення на користь Суперліги, забороняючи ФІФА і УЄФА, безпосередньо або побічно здійснювати будь-які дії, які можуть вплинути на клуби-засновники або саму Суперлігу, тим самим визнаючи її законність", – йдеться в тексті повідомлення.
Всі три клуби жалкують, що інші 9 партнерів-засновників Суперліги виявилися непослідовними і вирішили відмовитися від нового турніру.
З огляду на те, що матеріальні проблеми, які спонукали 12 клубів-засновників оголосити Суперлігу кілька тижнів тому, нікуди не поділися, ми будемо продовжувати дотримуватися наші зобов'язання перед зацікавленими сторонами і уболівальниками на благо футболу,
– йдеться у заяві.
Коротко про Суперлігу
- Ввечері 12 квітня 12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги. Головним ініціатором виступили президент Реалу Флорентіно Перес та власник Ювентуса Андреа Аньєллі. Загалом у турнірі мали б взяти участь 20 команд – 15 на постійній основі (до клубів-засновників мали приєднатися ще три команди) та п'ять, які б змінювалися кожного сезону.
- Команди планували залишитися виступати у своїх національних чемпіонатах, але відмовитися від участі в єврокубках. Відтак Суперліга мала стати конкурентом Ліги чемпіонів.
- УЄФА одразу пригрозила клубам та футболістам санкціями. А фанати вийшли з протестами.
- Вже за два дні на фоні загального несприйняття усі англійські клуби заявили про вихід з проєкту Суперліги. Згодом про свою відмову від участі оголосили Атлетіко, Інтер та Мілан.