Одним из первых на такое решение отреагировал бывший нападающий сборной Украины по футболу и Днепра Роман Зозуля. Футболист назвал это решение "гениальным", но сделал это с сарказмом.

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Зозуля: Вадим Гутцайт справляется с задачей хоронить украинский спорт на отлично

Форвард испанской Райо Махадаонды своей публикацией в инстаграмме намекнул, что украинская сторона себе умалила работы. А Вадим Маркович Гутцайт начал стадии похорон украинского спорта далеко на дно.

Зозуля заявил, что глава НОК Украины может спокойно получить похвальное письмо от врага за такие действия. Футболист открыто "проехался" по работе Гутцайта и руководящим должностям украинского спорта. Ведь протокольное решение правительства было принято после предложения министра молодежи и спорта Украины, а также президента НОК Украины Вадима Гутцайта.

ГЕНИАЛЬНО! Зачем дальше надрываться и работать над тем, чтобы не допустить к соревнованиям вражеских спортсменов, если можно просто забанить своих. Решение в котором прямо таки чувствуется жажда борьбы и победы. Министр спорта, он же глава НОК, Вадим Гутцайт справляется с задачей хоронить украинский спорт отлично. Похвальную грамоту от реш*стов однозначно заслужил,

– написал Зозуля.