"Это больше о бизнесе, чем о спорте": Беленюк назвал подковерные причины поражения Ломаченко
Источник:Телеграмм-канал Жанна Беленюка
Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк проанализировал бой Ломаченко – Хейни. Титулованный спортсмен уверен, что судьи не отдали бы победу боксеру из Украины.
Василий Ломаченко довольно неплохо провел поединок против абсолютного чемпиона мира Дэвина Хейни. Однако судьи были иного мнения и единодушно отдали победу американскому боксеру.
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Васи не отдали бы победу
Народный депутат Украины Жан Беленюк прокомментировал поражение экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. По его мнению, для американцев 24-летний Хейни более интересный в финансовом плане проект, чем ветеран Ломаченко.
"Результат судейских оценок боя Ломаченко и Хейни – это больше о бизнесе, чем о спорте. Наивно надеяться, что Васи отдали бы победу в таком бою, учитывая его возраст, уже два поражения и перспективы на будущее".
Американцы – это умение считать деньги. Естественно, непобедимый молодой боец из Америки более ценен "актив", чем 35-летний украинец. И здесь нужно было доставать либо нокаут, либо тотальное доминирование.
Сам бой мне понравился, интересный и конкурентный", – написал Беленюк.
- Напомним, что судьи единогласно отдали победу Дэвину Хэйни – 116-112, 115-113, 115-113.
- Однако многие эксперты и специалисты не согласны с таким итогом боя.
- Даже промоутер Ломаченко и Хейни Боб Арум выразил сомнение в справедливости результата.
- Кстати, команда Ломаченко будет подавать апелляцию на исход боя с абсолютным чемпионом мира.