"Это больше о бизнесе, чем о спорте": Беленюк назвал подковерные причины поражения Ломаченко

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк проанализировал бой Ломаченко – Хейни. Титулованный спортсмен уверен, что судьи не отдали бы победу боксеру из Украины.

Василий Ломаченко довольно неплохо провел поединок против абсолютного чемпиона мира Дэвина Хейни. Однако судьи были иного мнения и единодушно отдали победу американскому боксеру.

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Васи не отдали бы победу

Народный депутат Украины Жан Беленюк прокомментировал поражение экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. По его мнению, для американцев 24-летний Хейни более интересный в финансовом плане проект, чем ветеран Ломаченко.

"Результат судейских оценок боя Ломаченко и Хейни – это больше о бизнесе, чем о спорте. Наивно надеяться, что Васи отдали бы победу в таком бою, учитывая его возраст, уже два поражения и перспективы на будущее".

Американцы – это умение считать деньги. Естественно, непобедимый молодой боец из Америки более ценен "актив", чем 35-летний украинец. И здесь нужно было доставать либо нокаут, либо тотальное доминирование.

Сам бой мне понравился, интересный и конкурентный", – написал Беленюк.