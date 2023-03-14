Ложь на лжи: реакция WTA на откровенное интервью Цуренко после снятия с матча против белорусски

Украинская теннисистка Леся Цуренко не вышла на матч против белорусской соперницы Арины Соболенко. Свое решение спортсменка объяснила тем, что была шокирована позицией WTA.

Опытная теннисистка рассказала о своем разговоре с СЕО WTA Стивом Саймоном. Представитель Женской теннисной ассоциации заявил, что сам не поддерживает войну в Украине, которую развязали россияне, но если игроки из России и Беларуси ее поддерживают, то это только их собственное мнение.

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WTA: Ассоциация постоянно демонстрировала нашу полную поддержку Украины

Такие слова оказали негативное влияние на эмоциональное и психологическое состояние Леси Цуренко, которая снялась с матча против Арины Соболенко, ведь представляет интересы Беларуси. Хотя соперница украинки играет под нейтральным флагом, но это не снимает с плеч Соболенко ответственность за действия ее враждебной страны.

WTA отреагировала на такое откровенное интервью украинской теннисистки, разнесшей позицию Саймонома. В Ассоциации заверили, что понимаю, в каком состоянии украинские представители, но дополнили, что ассоциация постоянно демонстрирует поддержку Украине. Заврались совсем в WTA.

Прежде всего, мы признаем эмоции, которые есть у Леси и всех наших украинских спортсменов, и с которыми они продолжают справляться в этот очень трудный период времени. Мы являемся свидетелями продолжающейся ужасной войны, которая продолжает приносить непредвиденные обстоятельства с последствиями, которые влияют на мир, а также на мировой тур WTA и его участников. WTA постоянно демонстрировала нашу полную поддержку Украины и решительно осуждает действия российского правительства,

– заявили в WTA.

Однако в теннисной ассоциации заверили, что не осуждают позиции теннисистов из России и Белоруссии из-за действий их стран против Украины.

При этом основной принцип WTA остается гарантирующим, что отдельные спортсмены могут участвовать в профессиональных теннисных соревнованиях на основе их способностей и без какой-либо формы дискриминации, и не будут наказаны из-за решений, принятых руководством их страны,

– добавили в WTA.

Напомним, что еще в начале февраля Цуренко пообещала, что будет сниматься с матчей против россиянок и на белорусском.

Хотя раньше Элина Свитолина призналась, что далеко не все украинские теннисисты готовы сниматься с таких поединков из-за потерянных денег. Один из таких примеров мы уже увидели. Речь идет об Олеге Приходько, представляющем Украину в парном разряде. Он выступал не только против россиянина, а с ним в паре, аргументируя это тем, что его напарник является его другом.

После такого интервью Приходько сделал свой аккаунт в инстаграмме частным.