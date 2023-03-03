Украинский теннисист Олег Приходько из Павлограда в апреле – мае 2022 года имел опыт выступлений в парном разряде в компании россиянина. Как оказалось, вторая ракетка Украины в парном разряде не видит в этом ничего такого, что нарушало бы закон.

Вот так Не все украинские теннисисты готовы отказываться от матчей против россиян и белорусов – Свитолина

Приходько: Я играл пару именно со своим другом – для меня национальность не имеет значения

Приходько рассказал, что этот россиянин его друг. И вообще, в его окружении много друзей из России и Белоруссии. Более того, девушка украинского теннисиста родом из страны сумасшедшего Владимира Путина. Похоже, у нас появился еще один, который утверждает, что "спорт вне политики".

Украинец заверил, что не нужно винить человека за его национальность, а нужно смотреть на его поступки. Также украинский теннисист рассказал, что его друзья и знакомые из этих стран глубоко осуждают войну в Украине.

Сыграл пару с русским, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом – для меня национальность не суть важно. На мой взгляд, человека нужно судить по его поступкам, а не по его национальности,

– заявил Приходько.

"К сожалению, у нас в федерации применяется опыт диссидентов в советское время, когда людей осуждали за разногласие с общественными взглядами. У меня много друзей из России и Белоруссии, также моя девушка из России. Все они всячески мне помогают и всегда высказываются против войны". Поэтому я не считаю, что совершил какой-то страшный поступок", – добавил теннисист из Украины.

Также Приходько рассказал, что получал рекомендации от Федерации тенниса Украины. Однако он не хочет делить ее взгляды, ведь имеет собственные жизненные убеждения.

"Слепо придерживаться политики партии я не стал"

Приходько уверен, что такие осуждения спортсменов как раз и побуждают к новым конфликтам, начинают устраивать войну на корте и за его пределами.

Были ли рекомендации со стороны ФТУ не играть с россиянином? Да, поступали, но поскольку у меня есть собственные взгляды, то сделал так, как считал нужным, слепо придерживаться политики партии я не стал. Вообще я считаю, что такое осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт. Таким образом спортсмены начинают устраивать войну на корте и за его пределами, превращаясь в инструменты войны и забывая основной принцип спорта,

– аргументировал свое мнение теннисист.

И что говорить дальше, если здесь собственные спортсмены твердят о "спортивной политике". Очень странная позиция украинского теннисиста, когда на фронте гибнут его коллеги по цеху.

И это когда украинские теннисисты не давят руки после матчей соперникам из враждебных стран и вообще отказываются от поединков против таких конкурентов.

Теперь понятно, о чем говорила бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина, когда рассказала, что далеко не все украинские теннисисты хотят сниматься с матчей против россиян.

К слову. В своем последнем матче в парном разряде 1 марта Приходько в дуэте с другим украинцем Владиславом Манафовым проиграли паре Роману Ебаве и Адаму Павласеку из Чехии - 2:1 (7:6, 4:6, 10:8) на турнире во Франции.