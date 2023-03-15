Вадим Маркович заявив, що НОК надішле усім федерація письмові листи та буде чекати відповідної реакції. На думку очільника Національного олімпійського комітету, неприпустимо, коли українці продовжують боротись на одній арені з російськими та білоруськими спортсменами.

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Гутцайт проти виступу українців на одному турнірі з росіянами та білорусами

Гутцайт у першу чергу пригадав такі види спорту, як теніс та велоспорт.

Ми будемо писати листи до федерацій, де спортсмени беруть участь у змаганнях з росіянами та білорусами. Подивимось, що ці федерації – зараз це фактично федерації тенісу та велоспорту – зроблять з цими спортсменами. І будемо вже надалі брати участь у цих діях, будемо втручатись,

– сказав президент НОК України.

На такі слова Гутцайта різко відреагувала колишня перша ракетка України Еліна Світоліна. Тенісистка назвала це питання дуже складним. Еліна спробувала пояснити очільнику НОК, чому у її виді спорту українці грають проти представників ворожих країн.

Світоліна: Забирати "зброю" у наших спортсменів?

Спершу Світоліна зауважила той факт, що від 24 лютого 2022 року українські тенісисти постійно звертались до тенісних асоціацій із вимогою відсторонити від змагань росіян та білорусів. Але ATP та WTA показали свої проросійські позиції.

"Уже більш як рік триває повномасштабна війна. Та, на жаль, наші українські інституції не змогли переконати міжнародні асоціації та тенісну спільноту прибрати російських і білоруських спортсменів із туру. До речі, я кажу і про НОК, і про Мінспорту, і про ФТУ. Це не змогли зробити і ми, тенісисти, хоча впродовж цього часу неодноразово порушували й порушуємо це питання на різних рівнях. Єдине, чого нам вдалося досягнути, – це санкція із білим прапором. Тож маємо і далі працювати разом і зробити все, щоб не допускати цих спортсменів до виступів на міжнародних змаганнях і особливо на Олімпіаді", – розпочала титулована тенісистка.

Далі Світоліна розібралась із можливою забороною: "не брати участь у змаганнях, до яких будуть допущені російські та/або білоруські спортсмени".

Припустимо, ще якісь міжнародні федерації ухвалюють рішення і допускаюсь цих спортсменів до змагань. Наскільки мені відомо, зараз вони виступають під нейтральним прапором у тенісі, велогонках, а минулого тижня їх уже допустили до фехтування. Немає гарантії, що завтра їх не допустять до інших видів спорту. Що робити Україні із забороною на виступи для наших спортсменів? Продовжувати забороняти? Забирати "зброю" у наших спортсменів?,

– навела зустрічне питання Еліна.

Світоліна проти можливих заборон від НОК

Світоліна звернулась до НОК, аби там запитались у спортсменів інших видів спорту, яким буде їх ставлення і рішення, якщо вони опиняться у тій же ситуації, що й тенісисти чи велосипедисти.

Еліна порівняла заборону українським спортсменам виступати на одних змаганнях з росіянами та білорусами з війною на фронті. Колишня перша ракетка України заявила, що наші захисники ніколи б не відійшли, а продовжували відвойовувати у ворога кожен клаптик української землі.

Уявімо, що ми бойкотуємо і знімаємося із турнірів. Далі що? Ми пішли, вони залишилися і продовжують перемагати для своїх країн. А ми – ні, бо ми пішли. Наші військові так би ніколи не зробили. Вони ведуть боротьбу за кожен сантиметр нашої землі, за кожне слово, за можливість підняти український прапор на звільненій Харківщині чи Донеччині,

– заявила впевнено тенісистка.

Також Еліна нагадала Гутцайту, що корт є спортивним фронтом для українських тенісистів та додала, де вони намагаються перемагати заради України та тих атлетів, які загинули під час війни.

Для мене тенісний корт – це мій фронт. Саме там я завжди підіймаю український прапор, там я говорю про війну, про те, що Росія – це країна-терорист. Я привертаю увагу всього світу саме там, де я маю голос і силу. Повірте, непросто виходити на корт, коли проти тебе грає спортсмен із країни-агресора і ти не знаєш – він за вбивство українців чи проти? Але ми не боїмося, ми виходимо на корт, щоб битися та перемагати. Заради України та тих спортсменів, які загинули у війні,

– додала до потужного спічу Світоліна.

Бронзова призерка Олімпіади-2020 заявила, що категорично проти таких заборон. Вона запевнила, що завжди потрібно шукати оптимальне рішення.

"Бо ми – нове покоління. Бо це війна старого та нового. Бо ми боремося за демократію і право говорити. Має бути повне розуміння того, як працює конкретний спорт, пошук рішень та зрозуміла стратегія, яка не тільки допоможе виграти сьогодні, але й стане запорукою майбутнього розвитку. За моїми оцінками, війна вже відкинула український спорт на 10 років назад. Спортивні досягнення – це та частина української ДНК, яку знають у світі. І мені як українці та як тенісистці дуже болить, щоб невиваженими або поспішними рішеннями ми не зламали цей переможний код. Слава Україні!", – підсумувала свою відповідь Еліна.