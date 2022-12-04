Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри одержал уверенную победу над ветераном Дереком Чисорой. Этот поединок стал тренировкой с повышенной ответственностью перед возможным мегафайтом между "Цыганским королем" и Александром Усиком.

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После боя Фьюри вызвал Усика на ринг. Украинец очень хладнокровно прослушал словесный поток, который вылил на него дерзкий британец. Александр лишь улыбался в ответ на несуразные заявления Фьюри.

Арум: украинцы показали, что ими нельзя пренебрегать

Боб Арум, со-промоутер чемпиона WBC Тайсона Фьюри, попытался сгладить острые высказывания своего клиента. 90-летний основатель компании Top Rank Promotions отдал должное Усику, а также выразил уверенность в успешной организации мегафайта за звание абсолюта.

"Усик – настоящий профессионал. Он прекрасно контролирует свои эмоции. И не забывайте, что Усик – украинец, а украинцы показали, что ими нельзя пренебрегать".

Нет никаких серьезных проблем, потому что мы все, особенно я, хорошо дружим с Усиком и его командой. Его менеджер ведет дела нескольких моих топ-бойцов, таких как Ломаченко и Жанибек Алимханулы. Поэтому я думаю, что мы обо всем договоримся перед Новым годом», – сказал Арум.

Напомним, что ранее промоутер "Цыганского короля" допустил, что бой с Усиком может пройти в марте. В любом случае ждать официального заявления осталось недолго.