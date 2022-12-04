В ночь с 3 на 4 декабря в Лондоне состоялся поединок супертяжелого дивизиона между обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри и ветераном Дереком Чисорой.

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Скандальный британец доминировал в ринге в течение поединка. 38-летний Чисора ничего не мог предложить своему визаву. Как результат – рефери остановил одностороннее избиение ветерана в 10 раунде.

Видео лучших моментов боя Фьюри – Чисора

Таким образом, Фьюри в третий раз победил Чисору и отстоял пояс WBC. Теперь ничего не должно помешать организовать долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона королевского дивизиона. На поединке Фьюри – Чисора присутствовал Александр Усик вместе со своей командой, поэтому в ближайшие дни ожидаем новостей относительно будущего мегафайта.