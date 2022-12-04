Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі здобув впевнену перемогу над над ветераном Дереком Чісорою. Цей поєдинок став тренуванням з підвищеною відповідальністю перед можливим мегафайтом між "Циганським королем" та Олександром Усиком.

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Після бою Ф'юрі викликав Усика на ринг. Українець дуже холоднокровно прослухав словесний потік, який вилив на нього зухвалий британець. Олександр лише посміхався у відповідь на недолугі заяви Ф'юрі.

Арум: українці показали, що їх не можна зневажати

Боб Арум, співпромоутер чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі, спробував згладити гострі висловлювання свого клієнта. 90-річний засновник компании Top Rank Promotions віддав належне Усику, а також висловив впевненість про успішну організацію мегафайту за звання абсолюту.

"Усик – справжній професіонал. Він чудово контролює свої емоції. І не забувайте, що Усик – українець, а українці показали, що їх не можна зневажати.

Немає жодних серйозних проблем, тому що ми всі, особливо я, добре дружимо з Усиком та його командою. Його менеджер веде справи кількох моїх топ-бійців, таких як Ломаченко та Жанібек Алімханули. Тому я думаю, що ми про все домовимось перед Новим роком", – сказав Арум.

Нагадаємо, що раніше промоутер "Циганського короля" допустив, що бій з Усиком може пройти у березні. В будь-якому випадку чекати на офіційну заяву залишилося недовго.