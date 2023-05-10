Дзюдоїсти ворожих країн беруть участь у чемпіонаті світу у статусі нейтральних спортсменів. Однак їх уболівальники відкрито показують, звідки вони родом.

До теми "Спорт внє палітікі" кажуть вони: росіяни одягнули георгіївські стрічки на ЧС з дзюдо – фото

Реакція IJF на скандальних глядачів

9 травня інтернетом розлетівся кар із трансляції, у яку потрапила звичайна сім'я, але на їх грудях були одягнені георгіївські стрічки.

Нагадаємо, що 9 травня на Росії святкували "Дєнь побєдобєсія". Парад на честь цього "празніка" виглядав дуже жалюгідно.

Міжнародна федерація дзюдо у той же день відреагувала на таких глядачів із георгіївськими стрічками.

Організатори змагань просили сім'ю зняти зі свого одягу заборонені стрічки, але вони відмовились це робити. Тому організатори чемпіонату світу з дзюдо вдались до радикальніших заходів – вони вивели цю сім'ю з трибун та більше не дозволять цим скандальним особам пройти на арену, аби подивитись змагання.

Відзначимо, що на цьому ЧС-2023 дзюдоїсти здобувають важливі очки, які додадуть в олімпійський рейтинг. На жаль, українці не зможуть цього зробити. Адже наша збірна в останній момент відкликала заявку на престижний старт через допуск до нього представників ворожих країн.

Зауважимо! Виконавчий комітет не допустив до ЧС-2023 з дзюдо вісім представників із Росії, оскільки більшість із них мають угоди з російською армією. IJF допустила лише тих, хто працює у Федеральному тренувальному спортивному центрі на "болотах".

Українські дзюдоїсти негативно зустріли такий пропуск змагань та заговорили про подвійні стандарти, пригадавши наших тенісистів, які продовжують грати проти росіян та білорусів.

Українські дзюдоїсти вже вдруге пропускають змагання через повернення росіян та білорусів. До цього наша збірна не виступила на трьох етапах гран-прі у 2022 році.