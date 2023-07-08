Вице-чемпион Турции Фенербахче отправился на футбольный турнир в страну-террористку. Вместе с основой клуба в Санкт-Петербург уехал форвард Эдин Джеко, ранее осуждавший агрессию России.

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Фенербахче – клуб без чести и совести

Позорный поступок Фенербахче осудило киевское Динамо. "Бело-синие" напомнили об отсутствии реакции турецкого клуба на пророссийские возгласы фанатов во время матчей квалификации Лиги чемпионов. А также сотрудничество с российским Зенитом.

"Когда фанаты в Стамбуле скандировали название страны-убийцы и приходили на матч против Динамо в масках главного садиста Европы – ваш клуб молчал.

Теперь понятно почему.

Кровавые деньги "Газпрома" затмили вам все, оставили без чести и совести. Российские ракеты каждый день убивают украинцев, весь цивилизованный мир сплотился против агрессии и массовых убийств, а ваш клуб принимает кровавые подачки от спонсоров терроризма.

УЕФА и ФИФА устраняют российские клубы от участия в международных турнирах, а вы едете на гастроли, чтобы заработать и подыграть агрессору.

Ничто не может оправдать этот шаг. Никакие деньги не компенсируют вам это позорное поведение, эту поездку в убийцы без морали и человеческих качеств.

Мы не боимся сказать на весь мир: вы помогаете убийцам продолжать кровавую жатву на украинской земле. Вы подыгрываете им и легитимизируете главное зло 21-го века.

Fenerbahçe Spor Kulübü – ни чести, ни стыда, ни совести! Позор вам!", – говорится в официальном заявлении Динамо.

Фенербахче помогает убийцам / ФК Динамо

Газпромовские деньги кровью не пахнут