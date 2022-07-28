Поклонники кремлевского руководителя

Такое провокационное поведение турецких болельщиков осудили в мире. Даже часть фанатов Фенербахче негативно высказалась в сторону своих земляков, открыто поддержавших агрессию россии в сторону Украины и террористические действия владимира путина.

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Художник Гюндуз Агаев даже осветил этот скандал вокруг поединка Фенербахче – Динамо в своей карикатуре. Он изобразил футбольное поле, залитое кровью. Посреди него танк с пропагандистским символом "Z" и в нем голого кремлевского руководителя с окровавленными руками.

На совести путина, хотя его у него нет, тысячи невинно убитых украинцев, которые до 24 февраля 2022 года спокойно жили себе повседневной жизнью. Хотя война против врага продолжается с 2014 года, когда начались боевые действия на Донбассе.

На этой карикатуре также изображены фанаты Фенербахче, так любящие путина.



Карикатура Гюндуза Агаева / Фото из инстаграмма Радио Свобода

Напомним, что скандирование "ла-ла-ла, владимир путин" началось после пропущенного гола от Динамо. На 57-й минуте ответного матча Виталий Буяльский открыл счет в поединке.

К счастью, Динамо смогло отправить в футбольный нокаут любимый клуб циничных турецких фанатов. Киевляне смогли переиграть Фенербахче в дополнительное время благодаря голу Александра Караваева. В итоге – 1:2, победа Динамо, шагающего в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Там уже киевский клуб сыграет против Штурма (Австрия).