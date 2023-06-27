В марте 2023 года турецкий Фенербахче объявил о сотрудничестве с российским Зенитом. Одной из договоренностей была встреча между командами "запоребриком".
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В клубе нашлись люди, имеющие совесть
Однако не все в команде разделяют недостойные взгляды руководства турецкого клуба. Планы Фенербахче провести сбор в России не нравятся некоторым игрокам. Одним из лидеров в этом направлении выступает недавно присоединившийся к команде Джеко.
Босниец показал свою порядочность еще в прошлом году, когда был одним из первых, кто отказался играть против России за сборную в товарищеском матче, о котором договорилась местная футбольная ассоциация Тогда под давлением болельщиков и благодаря позиции лидеров сборной матч отменили.
Эдин Джеко, кумиром которого был Андрей Шевченко, сразу показал лидерские качества в важном вопросе и на клубном уровне. Он выступил против поездки в Россию для отбеливания репутации газпромовского Зенита. Сообщается, что босниец получил поддержку от группы игроков и эта ситуация спровоцировала внутренние конфликты в клубе.
Большое уважение футболисту за позицию и активные действия в поддержку Украины.
Карьера Джеко в трофеях и личных достижениях
- Чемпион Германии и Англии (2).
- Обладатель Суперкубка Англии и Италии (2).
- Победитель Кубка Италии (2) и Кубка английской Лиги.
- Лучший игрок немецкой Бундеслиги-2008/2009.
- Футболист года в Боснии и Герцеговине (3).
- Лучший бомбардир немецкой Бундеслиги-2009/2010.
- Лучший бомбардир Лиги Европы в сезоне 2016/2017.
- Лучший бомбардир серии A-2016/2017.