В марте 2023 года турецкий Фенербахче объявил о сотрудничестве с российским Зенитом. Одной из договоренностей была встреча между командами "запоребриком".

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В клубе нашлись люди, имеющие совесть

Однако не все в команде разделяют недостойные взгляды руководства турецкого клуба. Планы Фенербахче провести сбор в России не нравятся некоторым игрокам. Одним из лидеров в этом направлении выступает недавно присоединившийся к команде Джеко.

Босниец показал свою порядочность еще в прошлом году, когда был одним из первых, кто отказался играть против России за сборную в товарищеском матче, о котором договорилась местная футбольная ассоциация Тогда под давлением болельщиков и благодаря позиции лидеров сборной матч отменили.

Эдин Джеко, кумиром которого был Андрей Шевченко, сразу показал лидерские качества в важном вопросе и на клубном уровне. Он выступил против поездки в Россию для отбеливания репутации газпромовского Зенита. Сообщается, что босниец получил поддержку от группы игроков и эта ситуация спровоцировала внутренние конфликты в клубе.

Отметим. Матч между клубами должен состояться в рамках товарищеского турнира, на который приглашен турецкий Фенербахче.

Большое уважение футболисту за позицию и активные действия в поддержку Украины.

Карьера Джеко в трофеях и личных достижениях