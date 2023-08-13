Восемь минут на поле хватило Артему Довбику, чтобы забить свой премьерный гол за Жирону. Бомбардир отозвался на филигранный пас партнера Виктора Цыганкова и сравнял счет в матче с участником Лиги чемпионов (1:1).

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Артем Довбик прокомментировал свой дебютный гол в Instagram. Форвард опубликовал фотографии с матча и выразил свое удовольствие от игры.

Такая хорошая и важная для меня игра. Очень рад быть полезным моей команде. Продолжаем работать,

– написал Довбык.

Одноклубники поздравляют Довбика с голом / instagram.com/tema_dovbyk

В комментариях Артема поздравили игрок Шахтера Тарас Степаненко, экс-игрок Динамо Евгений Селин, а также ФК Жирона.

Напомним, что Артем Довбик обошелся Жироне в 7,75 миллиона евро. Экс-игрк Днепра-1 получил 9-й номер. Свой следующий матч каталонцы сыграют 20 августа. В поединке 2 тура Ла Лиги команда Цыганкова и Довбика сыграет с Хетафе.