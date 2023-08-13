Восемь минут на поле хватило Артему Довбику, чтобы забить свой премьерный гол за Жирону. Бомбардир отозвался на филигранный пас партнера Виктора Цыганкова и сравнял счет в матче с участником Лиги чемпионов (1:1).
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Артем Довбик прокомментировал свой дебютный гол в Instagram. Форвард опубликовал фотографии с матча и выразил свое удовольствие от игры.
Такая хорошая и важная для меня игра. Очень рад быть полезным моей команде. Продолжаем работать,
– написал Довбык.
Одноклубники поздравляют Довбика с голом / instagram.com/tema_dovbyk
В комментариях Артема поздравили игрок Шахтера Тарас Степаненко, экс-игрок Динамо Евгений Селин, а также ФК Жирона.