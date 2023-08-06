Испанскому клубу удалось оформить трансфер 26-летнего нападающего Днепра-1. Теперь в коллективе из Ла Лиги будут выступать сразу два украинца. Виктор Цыганков, ставший одним из лидеров команды, точно доволен таким переходом Артема Довбика.

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Украинизация Жироны

Артем Довбик подписал 5-летний контракт до июня 2028 года. В Жироне очень рассчитывают на украинского бомбардира, которому должен помочь адаптироваться Виктор Цыганков.

Любопытно! Первый официальный матч Жироны в новом сезоне Ла Лиги-2023/2024 состоится 12 августа. Соперником клуба Цыганкова и Довбика будет Реал Сосьедад.

Свой последний матч в футболке Днепра-1 Довбик провел против Панатинаикоса, забив в ворота греческого клуба во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. В той игре днепряне расписали боевую мировую 2:2, но не смогли выйти в следующий круг ЛЧ (первая встреча закончилась 3:1 в пользу Панатинаикоса).

Перед трансфером Довбик успел сыграть два матча в новом сезоне за Днепр-1.

От низов до лучшего бомбардира УПЛ