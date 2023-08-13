Вісім хвилин на полі вистачило Артему Довбику, щоб забити свій прем'єрний гол за Жирону. Бомбардир відгукнувся на філігранний пас партнера Віктора Циганкова та зрівняв рахунок у матчі з учасником Ліги чемпіонів (1:1).
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Артем Довбик прокоментував свій дебютний гол в Instagram. Форвард опублікував фотографії з матчу та висловив своє задоволення від гри.
Така гарна та важлива для мене гра. Дуже радий бути корисним моїй команді. Продовжуємо працювати,
– написав Довбик.
Одноклубники вітають Довбика з голом / instagram.com/tema_dovbyk
В коментарях Артема привітали гравець Шахтаря Тарас Степаненко, ексгравець Динамо Євген Селін, а також ФК Жирона.