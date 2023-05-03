6 мая в мексиканской Гвадалахаре состоится поединок экс-чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика и Ричарда Болотникса из Латвии. Это будет второй бой украинца после возобновления карьеры.

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Гвоздик: Верил, что русские – наши братья

В преддверии поединка в Гвадалахаре Гвоздик пообщался с представителями зарубежных СМИ. В частности, журналисты поинтересовались у боксера, какой была его реакция на военное вторжение России в Украину.

"Это просто ужасно. Что я могу сказать? Я не тот парень, который будет плакать и будет говорить: "Ой-ой-ой, помогите нам". Но, поверьте, это грустно. Когда это началось, я постоянно смотрел телевизор 24 часа в сутки, потому что я был в шоке и не мог поверить.

Я действительно верил, что россияне – наши братья. Да, это все началось еще в 2014 году. Я знаю, что это все политические моменты, но в наши дни это больше политики. Теперь между этими двумя нациями вражда. Я не знаю, что произойдет в будущем, но как минимум в ближайшие 50 лет будет вражда, потому что украинцы этого никогда не простят. Возможно, это политика, но это было сделано руками россиян на нашей территории", – рассказал Гвоздик.

Возобновление карьеры Гвоздика