Александр Гвоздик возвращается на профессиональный ринг после трехлетнего перерыва. Украинцем руководит патриотический дух.
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Сверхмотивированный боксер
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик четко обозначил несколько причин возобновления карьеры. Украинский боксер чувствует себя "голодным" и следует желанию прославлять свое государство.
Поддерживая себя в форме, посещая зал, спарингируя время от времени, я понял, что снова стал "голодным". Так почему бы не попытаться вернуться? Посмотрим, что из этого выйдет. Я мотивирован и готов уходить в бой. Я считаю, что поднять флаг Украины в любом уголке мира – это, безусловно, дополнительная мотивация для моего народа. И, вы понимаете, в эти безвременья – это одна из весомых причин моего решения вернуться. Слава Украине,
– рассказал Александр Гвоздик.
Возрождение карьеры украинского боксера
- Александр Гвоздик не боксировал уже более трех лет.
- Последний бой Гвоздика датирован на октябрь 2019 года. Тогда украинец провел объединительное сражение против россиянина Артура Бетербиева.
- Украинец проиграл в том поединке впервые на профессиональном ринге. К тому же Гвоздик потерял свой чемпионский пояс.
- В июне 2020 года Гвоздик решил закончить свою профессиональную карьеру.
- Тем не менее, война внесла коррективы в планы украинского боксера. Гвоздик возобновит свою карьеру 11 февраля 2023 года поединок против аргентинца Хорхе Миранды.