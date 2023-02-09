Александр Гвоздик возвращается на профессиональный ринг после трехлетнего перерыва. Украинцем руководит патриотический дух.

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Сверхмотивированный боксер

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик четко обозначил несколько причин возобновления карьеры. Украинский боксер чувствует себя "голодным" и следует желанию прославлять свое государство.

Поддерживая себя в форме, посещая зал, спарингируя время от времени, я понял, что снова стал "голодным". Так почему бы не попытаться вернуться? Посмотрим, что из этого выйдет. Я мотивирован и готов уходить в бой. Я считаю, что поднять флаг Украины в любом уголке мира – это, безусловно, дополнительная мотивация для моего народа. И, вы понимаете, в эти безвременья – это одна из весомых причин моего решения вернуться. Слава Украине,

– рассказал Александр Гвоздик.

Возрождение карьеры украинского боксера