В ночь с 11 на 12 февраля в американском городе Помона прошел поединок, в котором встречались украинец Александр Гвоздик и Хосе Обандо. Шестираундовый поединок проходил в промежуточном весе.
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Победное возвращение на ринг
Александр Гвоздик должен был боксировать с аргентинцем Хорхе Мирандой, но в последний момент получил в соперники мексиканца Хосе Обандо, который имел отрицательный рекорд поединков: 34 поражения и всего 20 побед.
Однако, несмотря на низкий статус оппонента, Гвоздик не сумел одержать досрочную победу. На протяжении боя экс-чемпион мира владел инициативой, не отдав сопернику ни одного раунда.
В итоге судьи единогласно отдали победу Александру Гвоздику: 60-54, 60-54 и 60-54.