6 травня в мексиканській Гвадалахарі відбудеться поєдинок ексчемпіона світу у напівважкій вазі Олександра Гвоздика та Річарда Болотнікса з Латвії. Це буде другий бій українця після поновлення кар'єри.
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Гвоздик: Вірив, що росіяни – наші брати
Напередодні поєдинку у Гвадалахарі Гвоздик поспілкувався з представниками закордонних ЗМІ. Зокрема журналісти поцікавилися у боксера, якою була його реакція на військове вторгнення Росії в Україну.
"Це просто жахливо. Що я можу сказати? Я не той хлопець, який плакатиме і говоритиме: "Ой-ой-ой, допоможіть нам". Але, повірте, це сумно. Коли це почалося, я постійно дивився телевізор 24 години на добу, тому що я був шокований і не міг повірити.
Я справді вірив, що росіяни – наші брати. Так, це все почалося ще 2014 року. Я знаю, що це все політичні моменти, але в наші дні це більше, ніж політика. Тепер між цими двома націями ворожнеча. Я не знаю, що станеться у майбутньому, але як мінімум у найближчі 50 років буде ворожнеча, бо українці цього ніколи не пробачать. Можливо це політика, але це було зроблено руками росіян на нашій території", – розповів Гвоздик.
Поновлення кар'єри Гвоздика
- Нагадаємо, що Олександр Гвоздик повернувся на ринг після трирічної перерви. Українець має амбітну мету підкорити боксерський Олімп, щоб підняти наш прапор в різних куточках світу.
- У лютому 2023 року Олександр у напівтренувальному поєдинку переміг мексиканця Хосе Обандо одностайним рішенням суддів.
- Наступний суперник Гвоздика є набагато складнішим. Болотнікс був чемпіоном Європи за версією WBO.
- Зазначимо, що Гвоздик проведе бій в андеркарді боксерського шоу, де головним буде поєдинок Канело Альварес vs Джон Райдер.