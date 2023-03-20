В феврале 2023 года Александр Гвоздик вернулся на боксерский ринг после 3,5-летней паузы в профессиональной карьере. В полутренировочном поединке экс-чемпион мира победил мексиканского ноунейма Хосе Обандо единогласным решением судей. Следующий соперник украинского боксера будет гораздо сложнее.

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Гвоздик против Болотникса

Как сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, в следующем поединке Гвоздик сразится с Ричардом Болотниксом. Латвиец должен был провести бой против британца Крейга Ричарса 1 апреля в андеркарде поединка Джошуа – Франклин. Но поединок сорвался из-за травмы руки англичанина.

Так что Болотниксу пришлось срочно искать нового соперника. Таким образом, украинец получил своего следующего оппонента.

Ожидается, что бой состоится 6 мая в Гвадалахаре (Мексика) в рамках шоу Канело Альварес vs Джон Райдер. Поединок украинского экс-чемпиона мира с латвийским боксером ответит на следующие перспективы Александра.

Что известно о сопернике Гвоздике

Латвийскому боксеру 32 года. На профессиональном ринге он провел 26 поединков, в которых добыл 19 побед, в том числе 8 досрочно. Еще один бой свел к ничьей, а в 6 потерпел поражение.

Болотникс был чемпионом Европы по версии WBO, а также победителем турнира The Golden Contract.

Свой последний бой представитель Латвии провел 1 апреля 2022 года в Барселоне. Болотникс победил ранее небитого опытного хорвата Хрвойе Сепа единогласным решением судей.

В рейтинге BoxRec Болотникс занимает 26 место в полутяжелом дивизионе, а Гвоздик – 12 место.