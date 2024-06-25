Во вторник, 25 июня, на чемпионате Европы-2024 пройдут аж четыре матча последнего тура групповой стадии. По итогам дня окончательное положение определится в группах С и D, сообщает 24 Канал.

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Нидерланды – Австрия

Время: 19:00

Город: Берлин

Судья: Иван Кружляк (Словакия)

Где смотреть: Megogo

Следите с нами Шанс на защиту лидерства для "оранжевых": онлайн-трансляция матча Нидерланды – Австрия

Команда Рональда Кумана уже де-факто забронировала себе место в 1/8 финала. "Оранжевые" переиграли в первом туре Польшу, после чего расписали нулевую ничью с Францией.

Теперь главный вопрос для голландцев, с какого места они пройдут дальше. Чтобы оставить за собой первую строчку, необходимо выиграть у австрийцев с не меньшим счетом, чем Франция – в параллельной игре с Польшей.

Ничья же, скорее всего, откатит Нидерланды на второе место, а вот поражение позволит еще и Австрии вырваться вперед. Подопечные Рангника выиграли у поляков и должны выходить дальше как минимум с третьей строчки.

Голландцы являются фаворитами на бумаге, однако у них могут возникнуть серьезные проблемы против очень организованной Австрии. К счастью для обоих тренеров, все основные игроки готовы к бою.

Франция – Польша

Время: 19:00

Город: Дортмунд

Судья: Марко Гуида (Италия)

Где смотреть: Megogo

Как и голландцы, Франция также на 99% уже в плей-офф. Поэтому для команды Дешама остается задача только завоевать первое место. Для этого "Ле Бле" надо переиграть поляков с большей разницей мячей, чем Нидерланды – австрийцев в параллельной игре.

Французам это будет легче сделать, ведь "Кадра" уже де-юре вылетела за Евро-2024. Поляки имеют 0 очков и уже точно не поднимутся выше последнего места.

Отчетная встреча будет разве что возможностью для Левандовского громко хлопнуть дверью на последнем для себя Евро. В свою очередь Дешам может прибегнуть к ротации. Среди потерь у Дидье лишь травма неосновного Комана.

Англия – Словения

Время: 22:00

Город: Кельн

Судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Где смотреть: Megogo

Следите с нами Чемпионы мира против темной лошадки Евро-2024: онлайн-трансляция матча Англия – Словения

Англия считается одним из фаворитов Евро, однако игра команды Саутгейта вызывает скуку у большинства фанатов. Команда минимально переиграла сербов, а также расписала ничью с Данией.

Это в принципе уже гарантировало "трем львам" плей-офф, однако для гарантии первого места Англии надо переиграть словенцев. А это не будет слишком легко, ведь балканцы поразили своим характером на этом Евро.

Подопечные Кека отобрали очки у Дании, а также едва не обыграли Сербию. Для прохода дальше словенцам необходима как минимум ничья, но победа может даже подарить первое место.

Дания – Сербия

Время: 22:00

Город: Мюнхен

Судья: Франсуа Летесье (Франция)

Где смотреть: Megogo

Битва Дании и Сербии кажется горловой в плане борьбы за выход в плей-офф. Скандинавы на один балл опережают балканцев, поэтому команде Стойковича необходимо только побеждать в Мюнхене.

Сербы понравились в игре с Англией, а вот против словенцев спасти ничью удалось только в компенсированное время. Ничья в отчетной игре не позволит сербам рассчитывать на плей-офф.

Датчан же ничья наоборот устроит и даже с большой долей вероятности подарит второе место (если Англия выиграет у Словении). Пока что скандинавы не показывали слишком красивой игры, но и ниже своего уровня не падали.