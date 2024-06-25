Во вторник, 25 июня, состоится последний тур в группе "D". В столице Германии встретятся Нидерланды и Австрия, пишет 24 канал.

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Последняя борьба за выход в плей-офф

25 июня на "Олимпиаштадионе" сойдутся сборные Нидерландов и Австрии в рамках заключительного матча группового этапа Евро-2024. Этот поединок станет настоящей битвой за выход в плей-офф, ведь обе команды имеют шансы на продолжение борьбы за трофей.

Сборная Нидерландов, под руководством опытного Рональда Кумана, сейчас является лидером турнирной таблицы Группы "D". На нынешнем Евро-2024 "оранжевые" одержали минимальную победу над Польшей (1:2) и сыграли в ничью с французской командой (0:0).

Сборная Австрии, возглавляемая Ральфом Рангником, также имеет шансы сенсационно выйти в плей-офф. В первом матче группового этапа команда минимально уступила сборной Франции (0:1), а во втором разгромила Польшу (1:3).

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Где смотреть матч

Игру Нидерланды – Австрия можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Также этот поединок попал в список 22-х, которые будут показывать на местных телеканалах Общественного. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Также будет опубликован результат матча с опасными моментами и голами встречи.