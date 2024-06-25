Поединок группы "С" начнется в 22:00 (по киевскому времени) на "Рейн Энерги Штадион" в немецком Кельне. Матч рассудит французский рефери Клеман Тюрпен, сообщает 24 Канал.

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Обе сборные будут решать свои задачи

Накануне последнего тура группового раунда квартет "С" возглавила сборная Англии, которая в двух матчах набрала 4 очка – минимальная победа над Сербией 1:0 и ничья с Данией 1:1.

Словенцы расписывают исключительно мировые с соперниками на этом чемпионате Европы в Германии: с Данией и Сербией – по 1:1.

Предстоящая встреча Англии и Словении будет лишь 7-й в истории их лобовых противостояний. Команда "трех львов" считается неудобным соперником для словенцев, которые еще ни разу не побеждали этого оппонента – 5 побед англичан и одна мировая.

Где смотреть матч Англия – Словения

Болельщики смогут посмотреть матч благодаря платформе MEGOGO, которая является официальным транслятором Евро-2024 по футболу в Украине. К сожалению, этот поединок нельзя будет посмотреть на местных телеканалах Суспільного, который 25 июня покажет только игру Нидерланды – Австрия (в 19:00).

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка группы "С". Также на портале появятся результат матча и видео голов, если, конечно, они будут.