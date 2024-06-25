У вівторок, 25 червня, на чемпіонаті Європи-2024 пройдуть аж чотири матчі останнього туру групової стадії. За підсумками дня остаточне становище визначиться у групах С та D, повідомляє 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: турнірна таблиця

Нідерланди – Австрія

Час: 19:00

Місто: Берлін

Суддя: Іван Кружляк (Словаччина)

Де дивитись: Megogo

Слідкуйте з нами Шанс на захист лідерства для "оранжевих": онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Австрія

Команда Рональда Кумана вже де-факто забронювала собі місце в 1/8 фіналу. "Помаранчеві" переграли у першому турі Польщу, після чого розписали нульову нічию із Францією.

Тепер головне питання для голандців, з якого місця вони пройдуть далі. Щоб залишити за собою першу сходинку, необхідно виграти у австрійців з не меншим рахунком, ніж Франція – у паралельній грі з Польщею.

Нічия ж, скоріш за все, відкотить Нідерланди на друге місце, а ось поразка дозволить ще і Австрії вирватись вперед. Підопічні Рангніка виграли у поляків та мають виходити далі як мінімум з третьої сходинки.

Голандці є фаворитами на папері, проте у них можуть виникнути серйозні проблеми проти дуже організованої Австрії. На щастя для обох тренерів, всі основні гравці готові до бою.

Франція – Польща

Час: 19:00

Місто: Дортмунд

Суддя: Марко Гуїда (Італія)

Де дивитись: Megogo

Як і голандці, Франція також на 99% вже у плей-оф. Тому для команди Дешама залишається завдання лише вибороти перше місце. Для цього "Ле Бле" треба переграти поляків із більшою різницею м'ячів, ніж Нідерланди – австрійців у паралельній грі.

Французам це буде легше зробити, адже "Кадра" вже де-юре вилетіла за Євро-2024. Поляки мають 0 очок та вже точно не підіймуться вище останнього місця.

Звітна зустріч буде хіба що можливістю для Левандовського гучно грюкнути дверима на останньому для себе Євро. У свою чергу Дешам може вдатися до ротації. Серед втрат у Дідьє лише травма неосновного Комана.

Англія – Словенія

Час: 22:00

Місто: Кельн

Суддя: Клеман Тюрпен (Франція)

Де дивитись: Megogo

Слідкуйте з нами Чемпіони світу проти темної конячки Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Англія – Словенія

Англія вважається одним із фаворитів Євро, проте гра команди Саутгейта викликає нудьгу у більшості фанатів. Команда мінімально переграла сербів, а також розписала нічию з Данією.

Це в принципі вже гарантувало "трьом левам" плей-оф, проте для гарантії першого місця Англії треба переграти словенців. А це не буде надто легко, адже балканці вразили своїм характером на цьому Євро.

Підопічні Кека відібрали очки у Данії, а також ледь не обіграли Сербію. Для проходу далі словенцям необхідна як мінімум нічия, але перемога може навіть подарувати перше місце.

Данія – Сербія

Час: 22:00

Місто: Мюнхен

Суддя: Франсуа Летесьє (Франція)

Де дивитись: Megogo

Битва Данії та Сербії видається горловою в плані боротьби за вихід у плей-оф. Скандинави на один бал випереджають балканців, тому команді Стойковича необхідно лише перемагати у Мюнхені.

Серби сподобались у грі з Англією, а ось проти словенців врятувати нічию вдалось лише у компенсований час. Нічия у звітній грі не дозволить сербам розраховувати на плей-оф.

Данців же нічия навпаки влаштує та навіть з великою долею ймовірності подарує друге місце (якщо Англія виграє у Словенії). Поки що скандинави не показували надто красивої гри, але і нижче свого рівня не падали.