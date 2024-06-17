Сборная Украины и другие: расписание матчей Евро-2024 на 17 июня

В пятницу, 14 июня, стартовал чемпионат Европы 2024 по футболу. Четвертый игровой день подарит болельщикам три интересных матча, среди которых будет игра команды Сергея Реброва.

В понедельник, 17 июня, состоятся матчи Евро-2024 с участием команд из групп D и Е. Именно в этот день свой путь на чемпионате Европы начинает сборная Украины, сообщает 24 Канал.

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Румыния – Украина

Время: 16:00

Город: Мюнхен

Судья: Гленн Нюберг (Швеция)

Где смотреть: Megogo и Суспільне

Следите с нами Онлайн-трансляция матча Румыния – Украина на чемпионате Европы-2024

Команда Сергея Реброва стартует на Евро в матче с потенциальным аутсайдером группы. Румыния имеет довольно бедный кадровый потенциал, но все же смогла выиграть отборочную группу без поражений.

Украине же пришлось проходить стыковые матчи, но и соперники в квалификации были для команды Реброва убийственные – Англия и Италия. В целом же набор игроков сборной Украины выглядит довольно мощно, что делает нашу команду фаворитом в борьбе за второе место в группе.

К сожалению, в первой игре "сине-желтые" не смогут рассчитывать на Виталия Миколенко, который получил травму в последнем июньском спарринге. Заменить игрока Эвертона должен Александр Зинченко. В свою очередь румыны подходят к сражению без кадровых потерь.

Бельгия – Словакия

Время: 19:00

Город: Франкфурт-на-Майне

Судья: Халил Умут Мелер (Турция)

Где смотреть: Megogo

Следите с нами Конкуренты Украины на Евро: онлайн-трансляция матча Бельгия – Словакия

Сразу после матча Украины между собой сойдутся главные наши конкуренты по группе. Бельгия является фаворитом в борьбе за первое место, однако команда Тедеско подошла к Евро очень несбалансированной.

"Красные дьяволы" имеют шикарный выбор в нападении, но привезли на Евро довольно скромный подбор вратарей и защитников. Еще и в первом матче не помогут Вертонген, Менье и Теат. Ну а ссора Тедеско с Куртуа и неприезд Тибо на Евро может вылезти боком Бельгии.

Словакия же уступает по уровню кадров, но имеет более сбалансированный состав. Главные лидеры наших соседей Шкриньяр, Ганцко, Лоботка, Куцка и Боженик готовы к бою.

Австрия – Франция

Время: 22:00

Город: Дюссельдорф

Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Где смотреть: Megogo

Вместе с Англией главным фаворитом Евро считается сборная Франции. Золотое поколение Дешама уже дважды доходило до финалов чемпионата мира, но на ЧЕ еще не торжествовала. Французы имеют сильный подбор в защите и нападении, тогда как в центре поля не хватает скамейки запасных.

Впрочем, Чуамени и Камавинга вместе с Рабьо должны закрыть эту проблему. По крайней мере, в первом туре, где соперник у "Ле Бле" не из сложных. Австрия зарекомендовала себя боевой командой. У Рангника собралась мощная полузащита и нападение из представителей топ-клубов Бундеслиги.

Однако потеря Алабы и скромный набор защитников не дают австрийцам мечтать о сенсации. Главный для них матч в группе – против Польши. Победа в нем может вывести в плей-офф.