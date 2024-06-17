В понедельник, 17 июня, на Евро-2024 начинает свои выступления сборная Украины. Команда Сергея Реброва в первом туре группы Е будет противостоять сборной Румынии, пишет 24 Канал.

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Стартовый бой Реброва

Сборная Украины смогла попасть на Евро только через стыковые матчи, где одолела боснийцев и исландцев (оба матча со счетом 2:1). Впрочем квалификационная группа выдалась для нашей команды тяжелой.

Англия была явным фаворитом, а Италия обошла Украину только по личным встречам. Сергей Ребров смог взять на Евро всех сильнейших украинских футболистов. Однако перед стартом турнира травму получил Виталий Миколенко.

Защитник Эвертона может пропустить стартовые встречи на Евро. Тем не менее, это не мешает Украине быть фаворитом в борьбе за второе место группы Е. А вот румыны являются аутсайдерами квартета.

Команда Йорданеску уверенно выиграли нетяжелую квалификационную группу со швейцарцами и израильтянами. При этом наши соседи не проиграли ни одного матча. Однако на самом Евро шансы команды на выход в плей-офф призрачные.

Румыния в кадровом плане является едва ли не самой слабой сборной чемпионата. Единственной топ-звездой команды является защитник Тоттенхэма Раду Дрегушин. Другие же представляют гораздо более скромные клубы и чемпионаты. К счастью для Йорданеску, сборная подошла к игре с Украиной без потерь.

Ориентировочные составы:

РУМЫНИЯ: Молдован – Рациу, Дрегушин, Рус, Банку – Р. Марин, Михайла – Хаджи, Станчу, Коман – Пушкаш.

УКРАИНА: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Степаненко, Судаков, Шапаренко – Цыганков, Довбик, Мудрик.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Румыния – Украина пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Также прямая трансляция Евро-2024 будет доступна на региональных каналах Суспільного. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Румыния – Украина. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.