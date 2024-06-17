У понеділок, 17 червня, відбудуться матчі Євро-2024 за участь команд із груп D та Е. Саме у цей день свій шлях на чемпіонаті Європи починає збірна України, повідомляє 24 Канал.
До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: турнірна таблиця
Румунія – Україна
Час: 16:00
Місто: Мюнхен
Суддя: Гленн Нюберг (Швеція)
Де дивитись: Megogo та Суспільне
Слідкуйте з нами Онлайн-трансляція матчу Румунія – Україна на чемпіонаті Європи-2024
Команда Сергія Реброва стартує на Євро у матчі з потенційним аутсайдером групи. Румунія має доволі бідний кадровий потенціал, але все ж змогла виграти відбіркову групу без поразок.
Україні ж довелось проходити стикові матчі, але і суперники у кваліфікації були для команди Реброва вбивчі – Англія та Італія. Загалом же набір гравців збірної України виглядає доволі потужно, що робить нашу команду фаворитом у боротьбі за друге місце в групі.
На жаль, у першій грі "синьо-жовті" не зможуть розраховувати на Віталія Миколенка, який отримав травму в останньому червневому спарингу. Замінити гравця Евертона має Олександр Зінченко. У свою чергу румуни підходять до бою без кадрових втрат.
Бельгія – Словаччина
Час: 19:00
Місто: Франкфурт-на-Майні
Суддя: Халіл Умут Мелер (Туреччина)
Де дивитись: Megogo
Слідкуйте з нами Конкуренти України на Євро: онлайн-трансляція матчу Бельгія – Словаччина
Одразу після матчу України між собою зійдуться головні наші конкуренти по групі. Бельгія є фаворитом у боротьбі за перше місце, проте команда Тедеско підійшла до Євро дуже незбалансованою.
"Червоні дияволи" мають шикарний вибір у нападі, але привезли на Євро доволі скромний підбір воротарів та захисників. Ще і в першому матчі не допоможуть Вертонген, Меньє та Теат. Ну а сварка Тедеско з Куртуа та неприїзд Тібо на Євро може вилізти боком Бельгії.
Словаччина ж поступається за рівнем кадрів, але має більш збалансований склад. Головні лідери наших сусідів Шкріньяр, Ганцко, Лоботка, Куцка та Боженик готові до бою.
Австрія – Франція
Час: 22:00
Місто: Дюссельдорф
Суддя: Хесус Хіль Мансано (Іспанія)
Де дивитись: Megogo
Разом із Англією головним фаворитом Євро вважається збірна Франції. Золоте покоління Дешама вже двічі доходило до фіналів чемпіонату світу, але на ЧЄ ще не тріумфувала. Французи мають сильний підбір у захисті та нападі, тоді як в центрі поля бракує лави запасних.
Втім Чуамені та Камавінга разом з Рабьо мають закрити цю проблему. Принаймні, у першому турі, де суперник у "Ле бле" не зі складних. Австрія зарекомендувала себе бойовою командою. У Рангніка зібрався потужний півзахист та напад з представників топ-клубів Бундесліги.
Проте втрата Алаби та скромний набір захисників не дають австріцям мріяти про сенсацію. Головний для них матч в групі – проти Польщі. Перемога в ньому може вивести у плей-оф.