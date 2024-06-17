У понеділок, 17 червня, відбудуться матчі Євро-2024 за участь команд із груп D та Е. Саме у цей день свій шлях на чемпіонаті Європи починає збірна України, повідомляє 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: турнірна таблиця

Румунія – Україна

Час: 16:00

Місто: Мюнхен

Суддя: Гленн Нюберг (Швеція)

Де дивитись: Megogo та Суспільне

Слідкуйте з нами Онлайн-трансляція матчу Румунія – Україна на чемпіонаті Європи-2024

Команда Сергія Реброва стартує на Євро у матчі з потенційним аутсайдером групи. Румунія має доволі бідний кадровий потенціал, але все ж змогла виграти відбіркову групу без поразок.

Україні ж довелось проходити стикові матчі, але і суперники у кваліфікації були для команди Реброва вбивчі – Англія та Італія. Загалом же набір гравців збірної України виглядає доволі потужно, що робить нашу команду фаворитом у боротьбі за друге місце в групі.

На жаль, у першій грі "синьо-жовті" не зможуть розраховувати на Віталія Миколенка, який отримав травму в останньому червневому спарингу. Замінити гравця Евертона має Олександр Зінченко. У свою чергу румуни підходять до бою без кадрових втрат.

Бельгія – Словаччина

Час: 19:00

Місто: Франкфурт-на-Майні

Суддя: Халіл Умут Мелер (Туреччина)

Де дивитись: Megogo

Слідкуйте з нами Конкуренти України на Євро: онлайн-трансляція матчу Бельгія – Словаччина

Одразу після матчу України між собою зійдуться головні наші конкуренти по групі. Бельгія є фаворитом у боротьбі за перше місце, проте команда Тедеско підійшла до Євро дуже незбалансованою.

"Червоні дияволи" мають шикарний вибір у нападі, але привезли на Євро доволі скромний підбір воротарів та захисників. Ще і в першому матчі не допоможуть Вертонген, Меньє та Теат. Ну а сварка Тедеско з Куртуа та неприїзд Тібо на Євро може вилізти боком Бельгії.

Словаччина ж поступається за рівнем кадрів, але має більш збалансований склад. Головні лідери наших сусідів Шкріньяр, Ганцко, Лоботка, Куцка та Боженик готові до бою.

Австрія – Франція

Час: 22:00

Місто: Дюссельдорф

Суддя: Хесус Хіль Мансано (Іспанія)

Де дивитись: Megogo

Разом із Англією головним фаворитом Євро вважається збірна Франції. Золоте покоління Дешама вже двічі доходило до фіналів чемпіонату світу, але на ЧЄ ще не тріумфувала. Французи мають сильний підбір у захисті та нападі, тоді як в центрі поля бракує лави запасних.

Втім Чуамені та Камавінга разом з Рабьо мають закрити цю проблему. Принаймні, у першому турі, де суперник у "Ле бле" не зі складних. Австрія зарекомендувала себе бойовою командою. У Рангніка зібрався потужний півзахист та напад з представників топ-клубів Бундесліги.

Проте втрата Алаби та скромний набір захисників не дають австріцям мріяти про сенсацію. Головний для них матч в групі – проти Польщі. Перемога в ньому може вивести у плей-оф.