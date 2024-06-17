В понедельник, 17 июня, состоятся три встречи первого тура чемпионата Европы-2024. Последний матч дня состоится в Дюссельдорфе, где Австрия будет противостоять Франции, пишет 24 Канал.

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Вице-чемпионы мира идут за трофеем

Французская сборная уже почти десять лет считается главным претендентом на все возможные трофеи. Местная футбольная система постоянно готовит талантов в национальную команду, а Дидье Дешам их удачно интегрирует в коллектив.

Восемь лет назад "Ле Бле" были близки к триумфу на Евро дома, но в финале уступили Португалии. Теперь же французы мечтают наверстать это на полях Германии. Тренер смог взять почти всех игроков основы команды, исключением стал только травмированный Люка Эрнандес.

Также этот турнир должен стать последним за сборную для Жиру, Гризманна и Канте, поэтому французам необходимо постараться для своих лидеров. На стартовую игру Дешам не сможет задействовать Чуамени, также под вопросом и участие Рабьо.

Первым соперником Франции станут австрийцы, которые являются аутсайдерами квартета. У Ральфа Рангника есть прекрасный выбор полузащитников, однако глубина скамейки запасных и кадровый потенциал защиты не выглядят уверенно. Серьезно снизила шансы Австрии на успех травма Давида Алабы.

Ориентировочные составы:

АВСТРИЯ: Пентц – Пош, Дансо, Вебер, Мвене – Зайвальд, Гриллич – Забитцер, Баумгартнер, Лаймер – Грегорич.

ФРАНЦИЯ: Меньян – Кунде, Салиба, Конате, Эрнандес – Камавинга, Рабьо – Дембеле, Гризманн, Мбаппе – Жиру.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Австрия – Франция пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Австрия – Франция. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.