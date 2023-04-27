Болельщиков бокса 29 и 30 апреля ожидают три поединка украинских боксеров. 24 Канал знакомит с расписанием боев и соперниками украинцев.

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Расписание боев украинцев

29 апреля в Мадриде состоится вечер бокса, в рамках которого выступят два украинских боксера – Карен Чухаджян и Зоравор Петросян. Обоих спортсменов тренирует экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко.

Карен Чухаджян – Мичел Маркано

27-летний Карен Чухаджян вернется на ринг после поражение от американца Джарона Энниса. Соперником украинца станет венесуэлец Мичел Маркано. 33-летний боксер одержал 29 побед на профи-ринге, в том числе 25 нокаутом. В пассиве венесуэльца 7 поражений.

Зоравор Петросян – Джонатан Алонсо

В этом же шоу выступит Зоравор Петросян. Наш боксер поспорит за титул WBA Continental в первом полусреднем весе с испанским боксером Джонатаном Алонсо. 24-летний украинец проведет первый бой с апреля прошлого года.

Богдан Штонда – Владислав Николау

Еще один поединок состоится 30 апреля. В Стамбуле в шестираундовом рейтинговом бою встретятся украинский проспект среднего веса Богдан Штонда и боксер Молдовы Владислав Николау. Отметим, что Богдан провел на профи-ринге 7 поединков, в которых одержал 7 побед.