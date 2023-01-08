Поединок, организованный компанией TGB Promotions, состоялся на Capital One Arena. На кону стоял титул временного чемпиона по версии IBF. 24 канал.

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Без шансов для украинца

Джарон Эннис подтвердил свой статус фаворита противостояния, который ему приписали еще в преддверии боя против украинца Карена Чухаджяна.

Украинский боксер работал на ринге вторым номером. Но такой стиль не принес ему желаемого результата, ведь перед поединком Карен заявлял, прилетевший в США не только ради денег, а чтобы устроить большой поединок

Чухаджян и Эннис прошли весь 12-раундовый поединок, а победителя определяли только судьи. Правда, было ясно, кто станет победителем, ведь преимуществом владел американец.

Все три судейских записки были с одинаковым результатом – 120:108. Судьи не отдали Карену ни одного раунда.

Джарон Эннис одержал победу, ставшую для американца 30-ю на профессиональном ринге. Боксер из США владеет временным титулом IBF.

К слову. Главным событием вечера бокса стало противостояние Джервонтты Дэвиса с Эктором Луисом Гарсией. Бой закончился отказом Гарсии, решившего не продолжать поединок после восьми раундов.