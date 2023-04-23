Вечером 22 апреля в польском Жешуве состоялся бой непобежденного украинского боксера Игоря Шевадзуцкого и Мартина Баколе из ДР Конго. Поединок проходил в рамках вечера бокса от компании Knockout Promotions, пишет 24 Канал.

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Головокружение от успехов

Фаворитом боя считался некогда рейтинговый конголезец, который ранее спарринговал с Александром Усиком. С первых минут Баколе пошел в атаку, нанося мощные удары Шевадзуцкому. Во втором раунде Игорь оказался на помосте после левого бокового. Рефери отчислил нокдаун.

Видео нокдауна

В третьем раунде Баколе продолжал молотить "Украинский Халка", не оставляя шансов на спасение. Рефери вынужден был остановить одностороннее избиение.

Победа Баколе в 3-м раунде

Это поражение стало первым в профессиональной карьере Шевадзуцкого. До этого он одержал 10 побед.

Баколе одержал 19 победу и бросил вызов топ-боксерам.

Я сделал громкое заявление. Я первый, кто смог остановить Шевадзуцкого. Теперь я хочу Диллиана Уайта, Даниэля Дюбуа, Александра Усика. А почему бы не подраться с Усиком? Почему бы не выйти против Деонтея Уайлдера? Я вызываю этих людей, потому что знаю, что могу их остановить,

– заявил Баколе в интервью Sky Sports.

Однако Баколе придется подождать Усика, ведь украинец сначала проведет обязательную защиту титула против Даниэля Дюбуа. В случае победы украинский чемпион может провести долгожданный бой с Тайсоном Фьюри в рамках "Турнира четырех", который планируется провести в Саудовской Аравии.