Уболівальників боксу 29 та 30 квітня очікують три поєдинки українських боксерів. 24 Канал знайомить з розкладом боїв та суперниками українців.

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Розклад боїв українців

29 квітня в Мадриді відбудеться вечір боксу, в рамках якого виступатимуть два українські боксери – Карен Чухаджян та Зоравор Петросян. Обох спортсменів тренує ексчемпіон світу В'ячеслав Сенченко.

Карен Чухаджян – Мічел Маркано

27-річний Карен Чухаджян повернеться на ринг після поразки від американця Джарона Енніса. Суперником українця стане венесуелець Мічел Маркано. 33-річний боксер здобув 29 перемог на профі-рингу, в тому числі 25 нокаутом. В пасиві венесуельця 7 поразок.

Зоравор Петросян – Джонатан Алонсо

У цьому ж шоу виступить Зоравор Петросян. Наш боксер посперечається за титул WBA Continental у першій напівсередній вазі з іспанським боксером Джонатаном Алонсо. 24-річний українець проведе перший бій з квітня минулого року.

Богдан Штонда – Владислав Ніколау

Ще один поєдинок відбудеться 30 квітня. У Стамбулі в шестираундовому рейтинговому бою зустрінуться український проспект середньої ваги Богдан Штонда та боксер з Молдови Владислав Ніколау. Зазначимо, що Богдан провів на профі-рингу 7 поєдинків, у яких здобув 7 перемог.