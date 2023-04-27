Уболівальників боксу 29 та 30 квітня очікують три поєдинки українських боксерів. 24 Канал знайомить з розкладом боїв та суперниками українців.
Читайте також Не в одну ніч із Ф'юрі: промоутер Усика анонсував можливу дату бою проти Дюбуа
Розклад боїв українців
29 квітня в Мадриді відбудеться вечір боксу, в рамках якого виступатимуть два українські боксери – Карен Чухаджян та Зоравор Петросян. Обох спортсменів тренує ексчемпіон світу В'ячеслав Сенченко.
Карен Чухаджян – Мічел Маркано
27-річний Карен Чухаджян повернеться на ринг після поразки від американця Джарона Енніса. Суперником українця стане венесуелець Мічел Маркано. 33-річний боксер здобув 29 перемог на профі-рингу, в тому числі 25 нокаутом. В пасиві венесуельця 7 поразок.
Зоравор Петросян – Джонатан Алонсо
У цьому ж шоу виступить Зоравор Петросян. Наш боксер посперечається за титул WBA Continental у першій напівсередній вазі з іспанським боксером Джонатаном Алонсо. 24-річний українець проведе перший бій з квітня минулого року.
Богдан Штонда – Владислав Ніколау
Ще один поєдинок відбудеться 30 квітня. У Стамбулі в шестираундовому рейтинговому бою зустрінуться український проспект середньої ваги Богдан Штонда та боксер з Молдови Владислав Ніколау. Зазначимо, що Богдан провів на профі-рингу 7 поєдинків, у яких здобув 7 перемог.
- Нагадаємо, що на минулому тижні український супертяж Ігор Шевадзуцький зазнав поразки від конголезького боксера Мартіна Баколе. Зухвалий африканець кинув виклик Олександру Усику.
- У іншому поєдинку непереможений українець Федір Черкашин в андеркарді бою Девіс – Гарсія переміг Еліаса Еспадаса з Мексики.